Huawei valittaa edelleen Ruotsin 5G-päätöksestä

Huawei hävisi 22. kesäkuuta Ruotsin telehallintoviranomaista eli PTS: ää vastaan nostetun kanteen hallinto-oikeudessa. Yhtiö ei kuitenkaan luovuta vaan se haluaa päätöksen muutoksenhakutuomioistuimen arvioitavaksi.

Huaweita asiassa edustaa Delphi-lakiasiaintoimisto. Sen juristin Henrik Bengtssonin mukaan Hallinto-oikeuden päätös on olennaisesti virheellinen useissa kohdissa. - Merkittävintä on, että tuomioistuin on hyväksynyt ilman lisäanalyysejä turvallisuuspoliisin ja puolustusvoimien spekulaatiot ja hyväksynyt viranomaisten konkreettisten todisteiden ja yksityiskohtaisten analyysien puuttumisen.

Huawei siis vaatii Ruotsin armeijan ja turvallisuuspoliisin todisteita avattavaksi. Bengtssonin mukaan näille viranomaisille on annettu liikaa vaikutusvaltaa asioissa, joissa niillä ei ole toimivaltaa. - Tämä tarkoittaa myös sitä, että PTS ei ole tehnyt itsenäisiä päätöksiä, Bengtsson sanoo.

Huawein mukaan hovioikeuden olisi myönnettävä asiassa valituslupa, koska kansallisen posti- ja televiestintäviraston päätös on sekä Ruotsin että EU:n oikeuden vastainen sekä aineellisten että menettelyvirheiden osalta.

Asiasta raportoi ETN:n sisarjulkaisu Elektroniktidningen Ruotsissa.