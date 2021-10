Raspberry Pi -ohjainpiiri taipui teollisuusmoduuliksi

Raspberry Pi -säätiö yllätti monet alkvuodesta esittelemällä oman talon sisällä kehitetyn ohjainpiirin. Nyt Sfera Labs on tuonut trjolle teollisuuden IO-moduulin, joka perustuu samaiseen RP2040-mikro-ohjaimeen. Moduulissa yhdistyy digitaalinen ja analogisen tulo/lähtöliitäntä ohjaimen suorituskykyyn ja helppokäyttöisyyteen.

Moduuli on nimeltään Iono RP. Se on kompakti ohjelmoitava I/O -moduuli, jolla voidaan toteuttaa kestäviä, turvallisia, luotettavia ja helposti liitettäviä moduuleja teollisuus- ja asuinympäristöihin. Moduuli on täysin CE-, FCC- ja IC -yhteensopiva.

Iono RP sisältää RP2040: n, Raspberry Pi: n suunnitteleman ensimmäisen suorituskykyisen mikro-ohjainsirun, joka on suunnattu sekä teollisille että harrastajamarkkinoille. Siinä on kaksiytiminen Arm Cortex-M0+ -prosessori (kellotaajuus jopa 133 MHz) 264 kilotavua sisäinen RAM-muistia ja erittäin joustava tulo/lähtöarkkitehtuuri, jossa on useita vakiorajapintoja.

Laajalla 12-24 V: n tuloilla ja lähdöillä Iono RP tukee useimpia standardin mukaisia analogisia tuloja, 0-10 V:n analogialähtöä, digitaalisia tulo-/lähtölinjoja ja RS-485-sarjaliitäntää. Kaikki tämä on pakattu pieneen DIN-kiskoon istuvaan koteloon, joka on valmis asennettavaksi sähkökaappeihin ja integroiduksi automaation ohjausjärjestelmiin.

Iono RP hyödyntää jo laajaa RP2040:n ympärille rakennettua yhteisön tukea sekä tehokkaita, mutta yksinkertaisia kehitystyökaluja ja sen mukana toimitettuja teknisiä dokumentteja. Ohjausohjelmistojen kehittäminen onnistuu MicroPython- ja C/C ++ -ohjelmointikielten sekä kätevällä vedä-ja-pudota -tyyppisellä ohjelmoinnilla. Iono RP:n sisäiseen 16 megatavun flash-muistiin mahtuu erittäin monimutkainen sovelluslogiikka.

Lisätietoja Iono RP -moduulista löytyy täältä.