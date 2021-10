Innofactor perustaa Jyväskylään kyberturvakeskuksen

Yli 500 kehittäjän Innofactor avaa uuden toimipisteen marraskuun alussa Jyväskylään. Jyväskylä valikoitui uuden toimipaikan sijainniksi erityisesti alueen IT- ja kyberturvallisuuskoulutuksen sekä -osaamisen takia.

Innofactor avaa heti useita työpaikkoja Jyväskylään ja lähivuosina tavoitteena on rekrytoida kymmeniä osaajia. Innofactor on vastikään lähtenyt vahvasti mukaan kyberturvallisuusliiketoimintaan Jarno Limnéllin johdolla, ja Jyväskylästä uskotaan löytyvän myös tälle alueelle lisävahvistusta tiimiin.

- Jyväskylä on keskeinen kaupunki kyberosaajien kouluttamisessa, ja osaajien tarve kasvaa koko ajan. Tämän takia on luonnollista, että kyberturvallisuuteen yhä vahvemmin panostava Innofactor haluaa olla läsnä siellä, missä osaajat ovat", sanoo Innofactorin kyberturvallisuusjohtaja Jarno Limnéll, joka toimii lisäksi professorina Aalto-yliopistossa ja dosenttina Jyväskylän yliopistossa.

IT- ja kyberturvallisuussektori on yksi Jyväskylän nopeimmin kasvavista toimialoista. Innofactor aikoo toimia läheisessä yhteistyössä esimerkiksi Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa, joilla on keskeinen rooli IT- ja kyberturvallisuusosaamisen kehittämisessä.

Toimipiste sijaitsee Jyväskylän Kankaalla viime vuonna valmistuneessa Optimes Business Garden -rakennuksessa. Innofactorin kuusi muuta toimipistettä Suomessa sijaitsevat Espoossa, Turussa, Tampereella, Lappeenrannassa, Kajaanissa ja Kuopiossa.

Toimitusjohtaja Sami Ensio kertoo, että Jyväskylän kyberturvakeskus on samalla yhtiön seitsemäs toimipiste Suomessa. - Tavoitteemme on kasvaa Jyväskylässä merkittäväksi toimijaksi työnantajana ja oppilaitosyhteistyökumppanina, Ensio sanoo.