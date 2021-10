Facebook oli isosti otsikoissa maanantaina, kun sen palvelut – Whatsappia, Instagramia, Messegeriä ja Oculusta myöten – olivat nurin kuuden tunnin ajan. Vika oli itse aiheutettu reitittimiin tehdyllä muutoksella. Ainakaan se ei johtunut palvelimien ajastuksesta, joka toimii somejätillä nanosekuntiluokan tarkkuudella.

Yli 500 kehittäjän Innofactor avaa uuden toimipisteen marraskuun alussa Jyväskylään. Jyväskylä valikoitui uuden toimipaikan sijainniksi erityisesti alueen IT- ja kyberturvallisuuskoulutuksen sekä -osaamisen takia.

Jos avaat läppärisi kotelon, löydät suurella todennäköisyydellä sen ala Kingstonin valmistaman DRAM-moduulin. Muistikammoissa Kingstonin markkinaosuus on Trendforcen mukaan 78 prosenttia.

Helsingin kaupunki, kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virum Helsinki ja Metropolia ammattikorkeakoulu testaavat robottibussia Vuosaaressa. Auto ajaa uudella paikallislinjalla 90R. Liikenteeseen bussi tuli viime viikolla.

Mobiili tietoliikenne perustuu langattomiin tukiasemiin, mutta tähän asti niissä on ollut paksuja kaapeleita. Radiot tarvitsevat yhteyden runkoverkkoon ja niihin pitää syöttää virtaa. Ericsson on nyt demonnut Seattlessa ratkaisua, jossa 5G-tukiasema saa virtansakin langattomasti.

Operaattorin kannattaa ehdottomasti automatisoida IP-verkkonsa toiminta. Nokian yhdessä Analysys Masonin teettämän tutkimuksen mukaan operaattorit voivat pienentää verkon operoinnin kustannuksia jopa 65 prosenttia IP-verkon automaation avulla.

OnePlus on esitellyt avoimen beetaversion OxygenOS-käyttöjärjestelmän versiosta 12. oko käyttörajapinta on nyt integroitu OPPOn Color OS -koodiin, minkä pitäisi parantaa vakautta ja kuluttaa vähemmän virtaa. Käyttäjän kannalta tärkeintä on käyttöliittymän räätälöinnin lisääntyminen.

RECOMin RAC02E- ja RAC03E-sarjat ovat piirilevylle asennettavaksi tarkoitettuja AC/DC-muuntimia, jotka ovat sijoitettu hermeettiseen, matalaprofiiliseen koteloon (korkeus 15,4 millimetriä). Niiden tehot ovat 2 ja 3 wattia. Tuotteet ovat tarkoitettu teollisuussovelluksiin, IoT-laitteisiin sekä rakennusten automatisointijärjestelmiin ja kuluttajalaitteisiin.

Raspberry Pi -säätiö yllätti monet alkvuodesta esittelemällä oman talon sisällä kehitetyn ohjainpiirin. Nyt Sfera Labs on tuonut trjolle teollisuuden IO-moduulin, joka perustuu samaiseen RP2040-mikro-ohjaimeen. Moduulissa yhdistyy digitaalinen ja analogisen tulo/lähtöliitäntä ohjaimen suorituskykyyn ja helppokäyttöisyyteen.

Mathworks on esitellyt 2021b-päivityksen suosittuun MATLABiin ja Simulink-työkaluun. Pakettiin on tuotu kaksi kokonaan uutta tuotetta, viisi isoa päivitystä ominaisuuksiin ja kaikkiaan satoja uusia ominaisuuksia.