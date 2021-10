Nanohiili mullistaa sähköauton akun: lataus 15 minuutissa

Sähköauto on tällä hetkellä yksi kuumimpia teknisen kehityksen alueita. Nyt Nanoramic-niminen yhtiö lupaa mullistaa sähköautojen akut tekniikalla, jonka kehitys on alun perin luvassa NASAssa. Se lupaa kierrätettäviä litiumioniakkuja, joiden kapasiteetti kasvaa 30 prosenttia ja jotka voisi ladata täyteen 15 minuutissa.

Tämä kuulostaa toki liian hyvältä ollakseen totta, kuten niin moni viime aikojen akku-uutisista. Nanoramicin kehittämä nanohiilipinnoite perustuu kuitenkin NASAssa ja MIT:ssä tehtyyn tutkimukseen. Nyt yhtiö on saanut tärkeän rahoituksen sijoitusyhtiö Fortistarilta, jonka turvin tekniikka viedään markkinoille. Neuvottelut akkujen valmistajien kanssa ovat yhtiön mukaan jo pitkällä.

Käytännössä kyse on nanohiilielektrodista, jolle Nanoramic on antanut nimeksi Neocarbonix. Sen avulla akkujen energiatiheyttä on mahdollista kasvattaa 30 prosenttia. Samalla akkujen valmistaminen halpuu 20 prosenttia. Kun lataus onnistuu 15 minuutissa, kyse on todella mullistavasta tekniikasta.

Neocarbonix eliminoi myrkyllisten liuottimien, kuten NMP:n, tarpeen akun valmistuksen ja akkujen kierrätyksen aikana. Sen valmistusprosessi on yksinkertainen ja edullinen, ja siinä hyödynnetään olemassa olevia laitteita ja se toimii korvaavana olemassa oleville akkumalleille. Litiumionikennot, joiden elektrodeissa on Neocarbonixia, ylittävät selvästi nykyiset sähköautojen akkujen vaatimukset ja samalla pidentävät akustojen käyttöikää.

Neocarbonix-elektrodit valmistetaan käyttämällä edullista prosessia, jossa hyödynnetään edistynyttä 3-D-nanohiilisidontarakennetta. Akkujen ja superkondensaattorien valmistajat voivat käyttää Neocarbonixia tuotantoprosessien optimointiin, kustannusten alentamiseen ja tuotteiden toimittamiseen, jotka toimivat poikkeuksellisen hyvin erittäin monissa ympäristöissä.