5G tulee autoon eSIMillä

Vuoteen 2024 jopa 90 prosenttia uusista autoista on varustettu mobiiliverkkoyhteydellä. IDEMIA on nyt esitellyt ensimmäisen 5G-verkossa toimivan eSIM-piirin, jonka mobiilialan järjestö GSM Association on hyväksynyt. Ratkaisu perustuu Infineonin SLI37-turvasiruun.

IDEMIAn DAKOTA v3.4 NG eSIM, joka toimii Infineonin uudella SLI37-sirulla, on uusimpien GSMA-spesifikaatioiden mukainen ja samalla ensimmäinen piiri, jolla autoihin tuodaan 5G-valmius. Yhdenmukaisuus GSMA:n turvallisuussääntöjen kanssa on arvioitu riippumattomassa laboratoriossa.

Auto on elektroniikalla vihamielinen ympäristö. Vankan sirurakenteen ansiosta Infineonin SLI37 täyttää 5G:n korkean suorituskyvyn eSIM-vaatimukset ja on pidempikestoinen ja luotettavampi. SLI37-piirin CCEAL 6+ -sertifioinnin tukema DAKOTA v3.4 NG vahvistaa kuljettajien yksityistä tietoturvaa samalla kun se suojaa puhelujen sieppauksia, petoksia ja sijainnin seurantaa vastaan.

DAKOTA v3.4 NG:n avulla autonvalmistajat voivat tarjota ostajilleen reaaliaikaisia ​​parannettuja telematiikkapalveluita, kuljettajaa avustavia ominaisuuksia, V2X (Vehicle-to-Everything) -viestintää ja SOTA (Software over-the-air) -päivityksiä maksimaalisella luotettavuudella, turvallisuudella ja yksityisyydellä. Infineonin SLI37:n avulla voidaan suojata jatkuvasti kasvava määrä yhdistettyjä palveluita yhdellä ja samalla sirulla.

Ensimmäisten DAKOTA v3.4 NG:llä varustettujen autojen odotetaan lähtevän tuotantolinjalta vuonna 2022.