Nokialla on myös mikroaaltolähettimien tuotelinja, joka tunnetaan nimellä Wavence. Tänään yhtiö esitteli linkkeihin uusia ominaisuuksia, joiden myötä operaattorit voivat entistä joustavammin ja tehokkaammin toteuttaa paluukanavalinkkinsä erilaisissa käyttötapauksissa.

Suomalainen Qt tunnetaan työkaluista, joilla voidaan luoda käyttöliittymiä laitteistoriippumattomasti. Tänään yhtiö kertoi World Summit -tapahtumassaan uudesta 6.2-alustastaan. Sen myötä Qt on valmis ottamaan ison hyppäyksen eteenpäin. Kännykkäkin kiinnostaa taas yhtiötä.

AnTuTu on suosittu Android-puhelinten suorituskyvyn mittausohjelmisto. Nyt sen kehittäjät ovat raportoineet, mitkä ovat tämän hetken tehokkaimmat luurit. Kymmenen tehokkaimman listalle on päässyt vain puhelimia, joista löytyy Qualcommin Snadragon 888 -piirisarja.

Joulukuun alussa messukeskuksessa järjestettävän Slushin startup-kisan voittajalle on luvassa mukana bonus. Tapahtuman pääyhteistyökumppani Huawei Finland tarjoaa Huawei Startup Awards -kilpailun voittajalle 30 000 euron palkinnon.

Vuoteen 2024 jopa 90 prosenttia uusista autoista on varustettu mobiiliverkkoyhteydellä. IDEMIA on nyt esitellyt ensimmäisen 5G-verkossa toimivan eSIM-piirin, jonka mobiilialan järjestö GSM Association on hyväksynyt. Ratkaisu perustuu Infineonin SLI37-turvasiruun.

Saksalainen sulautettujen työkalujen kehittäjä SEGGER on esitellyt parannuksia reaaliaikaiseen embOS-käyttöjärjestelmäänsä. RTOSeissa tyypilliset yhden millisekunnin keskeytysajat voidaan nyt määrittää mikrosekunteina tai jopa prosessorin kellojakson tarkkuudella.

Nokian kiinteiden yhteyksien ryhmästä tulee Quillion-piirisarjaan perustuva uutinen. Yhtiö on esitellyt maailman pienimmän OLT-päätteen eli linjapäätelaitteen (optical line terminal). Sen avulla operaattori voi viedä kuituyhteydet katujen varsille linjakaappeihin.

Ryhmä Aalto-yliopiston mikroelektroniikan opiskelijoita toteutti jo kesällä RISC-V -mikroprosessorin laitteistokuvauksen ja on nyt julkaissut sen avoimesti verkossa. Työ perustuu Berkeleyn yliopistossa kehitettyyn avoimeen RISC-V-prosessoriarkkitehtuuriin. Koodi löytyy Githubista.

Sähkökulutus on iso kuluerä operaattoreille. Lisääntyvä sähkönkulutus lisäksi rasittaa ympäristöä. Nokia ja GSMA-järjestö ovat tutkimuksessaan selvittäneet, että operaattoreiden hiilijalanjälkeä voidaan pienentää tekoälyn avulla.

Tänään alkaa Helsingin Jätkäsaaressa kokeilu, jossa kuljetusyritys DB Schenkerin paketit kuljetetaan vastaanottajilleen sähköisellä robotilla. Kokeilu jatkuu reilun kuukauden eli 10.12.2021 saakka.