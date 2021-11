Luulemme edelleen, että olemme mobiilitekniikan edelläkävijämaa

Takavuosina opimme ajattelemaan, että Suomi on mobiilitekniikan laboratorio, jossa uusia innovaatioita käytetään eturivissä. Tälle maineelle ei enää oikein ole katetta, mutta silti puolet suomalaisista pitää maatamme edelleen mobiiliteknologian edelläkävijänä. Tämä selviää Telian tutkimuksesta.

NMT- ja GSM-verkkojen aikaan kehityksen kärki oli ilman muuta Suomessa ja Pohjoismaissa. Vielä 3G:n myötä ja osin LTE-verkoissakin oli aihetta pitää Suomea mobiilitekniikan kehityksen kärkenä. 5G:n myötä tämä asema on mennyt meiltä ja koko Euroopalta.

Tällä hetkellä 5G-kehitys on nopeinta Kiinassa, Japanissa ja Koreassa. Yhdysvallat pitää tiukasti kiinni kärkiasemasta korkeammilla 5G-taajuuksilla eli millimetrialueella. Meillä on jaettu 28 gigahertsin taajuudet sopuisasti, mutta yksikään operaattori ei ole vielä ottanut verkkoa kaupalliseen käyttöön.

Telian ja tutkimusyhtiö Bilendin toteuttamassa tutkimuksessa selvisi kuitenkin, että 53 prosenttia on joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteestä ”Suomi on mobiiliteknologian edelläkävijämaa Euroopassa”. 71 prosenttia oli sitä mieltä, että mobiiliosaaminen on tärkeä kansainvälinen kilpailuvaltti Suomelle.

Mobiiliverkkoihin ja uuden 5G-verkon käyttöönottoon liittyy kuitenkin myös huolenaiheita. Kun väittämä kuului: ”Mobiilitekniikkaan ja digitalisaatioon liittyy kansainvälisiä turvallisuusuhkia”, 60 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Vain joka kymmenes katsoi, että asiaan liity turvallisuusuhkia.

Suomessa on kuitenkin kiistatta joitakin erinomaisia piirteitä verkon käyttäjien kannalta. Regulaattori (Ficore + Liikenne- ja viestintäministeriö) on aina tehnyt laadukasta työtä uusien taajuuksien ja niiden testaamisen lupien kanssa. Lisäksi meillä on käytössä maailmalla hyvin harvinainen vapaan datan hinnoittelu, joka tekee myös nopeammasta 5G-datasta kaikkien käytössä olevan resurssin.

