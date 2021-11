Suojattua Bluetoothia pienimmällä virralla

On Semiconductor ilmoittaa, että sen BLE-ohjain RSL15 on kirjannut uudet ennätyslukemat EEMBC:n vähävirtaisten Bluetooth-piirien ULPMark-testissä. Piirin noteeraus testissä on 60,5 pistettä.

ON Semin hallussa on Bluetooth-piirien ULPMark-testissä kaksi kärkisijaa, sillä edeltäjä RSL10 on edelleen listan kakkosena. Molemmat ohjaimet on tarkoitettu sovelluksiin, joissa halutaan käyttää BLE-yhteyttä datansiirtoon ja useimmiten paristovirralla.

Samalla kun RSL15 säilyttää huippualhaisen virrankulutuksensa, se tukee suojattua Arm TrustZone -tekniikkaa esimerkiksi salasanojen tallennukseen. Avaimia piirillä luo ja aukoo Arm CryptoCell 312 -osa. Kokonaisuus on sertifioitu PSA Level 1 -tasoisesti tietoturvan osalta.

RSL15 tukee useita Bluetooth 5.2 -spesifikaation tarjoamia uusia ominaisuuksia, mukaan lukien pidempi kantama, suurempi tiedonsiirto ja laitteen sijiannin paikannus signaalin saapumiskulman (AoA) ja lähtökulman (AoD) avulla.

RSL15 on nyt saatavana 40-nastaisessa QFN-kotelossa.