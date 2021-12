Italialainen Eggtronic on julkistanut uuden patentoidun tehoarkkitehtuurin, joka parantaa merkittävästi tehokkuutta ja pienentää AC/DC-muuntimien kokoa, jotka ovat perustuneet ACF- (active clamp flyback) tai QR- eli kvasiresonanssitopologioihin.

Imagination Technologies tunnetaan tehokkaista sulautettavista grafiikkaytimistä. Nyt englantilaisyritys on julkistanut ensimmäisen avoimeen RISC-V-käskykantaan perustuvan grafiikkasuorittimensa.

Rittalin asiantuntijat ovat törmänneet melko hurjiin tapauksiin kartoittaessaan datakeskusten toimivuutta. Heidän mukaansa noin 30 prosenttia Suomen datakeskuksista on vailla kunnollista huoltoa ja ylläpitoa. Vakavia puutteita on tavattu jopa sairaaloissa.

Digitaaliseksi kaksoseksi kutsutaan rakennuksen, tehtaan, teollisuuslaitteen tai tuotantolinjan virtuaalista esitystä, jota voidaan käyttää esimerkiksi ennakoivaan ylläpitoon tai vaikkapa laitteen parantamiseen mallintamalla. Amazonin AWS-tytär on esitellyt tekniikan, jolla digitaalinen kaksonen voidaan luoda pilvessä mistä tahansa saatavilla olevasta datasta.

Piikarbidi eli SiC on toinen uusista, nopeasti kasvavista tehoelektroniikan komponenttien materiaaleista. Trendforce ennustaa sille kovaa kasvua. Veturina ovat sähköautot ja erityisesti niissä siirtyminen 800 voltin arkkitehtuureihin.

Joskus mullistavat ratkaisut ovat yksinkertaisia. Esimerkiksi Japanilainen HIOKI on esitellyt yleismittarin, joka kirjoittaa mittausarvot suoraan haluttuun toimisto-ohjelmaan. Data siirtyy PC:lle Bluetooth-yhteydellä. DT4261-yleismittari voidaan asettaa Excel Direct -tilaan, mikä mahdollistaa mittausarvojen kirjoittamisen suoraan Excel-taulukkoon, muistioon, Wordiin, Power Pointiin – eli melkein mihin tahansa Windows ohjelmaan, joka hyväksyy näppäimistösyötön.

HDMI on erinomainen standardi, joka on vallannut video- ja audiosignaalin siirron olohuoneissa ja työpöydillä. EU:n sähköturvallisuusviranomaisten tekevä testi kuitenkin osoittaa, että HDMI-kaapelien laadussa on paljon toivomisen varaa.

Reilu vuosi sitten Nvidia ilmoitti, että se aikoo ostaa englantilaislähtöisen Arm:n japanilaiselta Softbankilta. 40 miljardin dollarin jättikauppaa on se jälkeen arvioitu eri maiden kilpailuviranomaisten toimesta. Kun osa kaupan esteistä on poistunut, USA:n kansallinen kauppakomissio FTC haluaa estää kaupan oikeusteitse.

Euroopan investointipankki myöntää 20 miljoonan euron pääomalainan suomalaiselle virtuaalitodellisuuslaseja kehittävälle Varjolle. Yhtiö käyttää rahan rahoituksen tutkimus- ja kehitysinvestointeihin.

Applella on omat kännykkäprosessorinsa ja Qualcomm julkisti juuri ensi vuoden Android-lippulaivojen tulevan prosessorin, mutta voisiko avoin RISC-V tulla sekoittamaan Arm-arkkitehtuurin hallitsemaa pakkaa älypuhelimissa? SiFiven uusin piiri vihjaa siihen, että tämä voisi olla mahdollista.