Fedora on kehittäjien Linux

Erilaisia Linux-jakeluversioita on tilastojen mukaan yli 600 ja aktiivisesti niistä kehitetään noin viittäsataa. Mutta mitä versioita ammattilaiset suosivat? ZDNetin jutussa valitaan Fedora kehittäjien suosikki-Linuxiksi.

Fedoran etuna on se, että sillä Linuxista saadaan irti mahdollisimman paljon. Fedoraa suosivat koodaajat ja järjestelmien ylläpitäjät. Ja luottaahan Linus Torvaldskin Fedoraan. Fedoran mukana saa aina tuoreimman Linux-ytimen ja uusimmat sovellukset asentuvat kivuttomasti.

Toinen kehittäjien suosikki on ArchLinux. Sen etuna on muokattavuus. Työpöydän saa viritettyä juuri haluamakseen. Toki virittäminen vaatii kokemusta komentotulkin käytöstä, mutta monille Linuxin parissa puuhastelleelle se ei ole ongelma. Archin sijaan voi käyttää Manjaroa, jossa työpöydän voi valita kolmesta yleisimmästä eli Gnomen, KDE:n ja XFCE.n välillä.

Kolmanneksi ZDNetin jutussa nostetaan Gentoo/Sabayon. Siinä kaikki tehdään lähdekoodista asti itse, sillä varsinaista asennusohjelmaa ei ole. Myös sovellusten paketointi on lähdekoodipohjainen Portage.

Listan neljäntenä on Kali, joka tunnetaan hakkerien Linuxina, puhutaan sitten valko- tai mustahattuisista hakkereista. Debian-pohjaisen Kalin mukana tulee valikoima erilaisia verkkotyökaluja eikä esimerkiksi LibreOffice tai Thunderbird sisälly peruspakettiin.

Listan viidentenä on Systemrescue-niminen jakeluversio. Sen ideana on ennen kaikkea kyky herättää kuolleet PC-koneet henkiin. SystemRescue asennetaan ulkoiselta medialta ja sen avulla voidaan tutkia, mikä vaikkapa Windows-koneessa on mennyt vikaan. Varsinaiseksi käyttöjärjestelmäsi SystemRescueta ei ole tarkoitettu.

