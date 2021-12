Läpimurto: Uusi transistorirakenne tekee prosessoreista kaksi kertaa tehokkaampia

IBM ja Samsung kehuvat tehneensä läpimurron mikropiirien suunnittelussa. San Franciscon IEDM-konferenssin ensimmäisenä päivänä yhtiöt julkistivat uuden transistorirakenteen, joka voi viedä mikropiirien viivanleveyden alle 1 mikrometrin kokoon. Tämä jatkaisi Mooren lakia vielä vuosien ajan.

Uusi rakenne on nimeltään VTFET (Vertical Transport Field Effect Transistors). Siinä transistorit pinotaan päällekkäin ja virta niiden välillä liikkuu pystysuorasti. Nykytransistoreihin ero on merkittävä, sillä tämän hetken mikropiireillä transistorit ovat rinnakkain samassa tasossa. Transistorikehitys on keskittynyt viilaamaan hilan ja kanavan rakennetta tasossa.

IBM:n ja Samsungin mukaan pystysuorilla transistoreilla on kaksi etua. Ensinnäkin se antaa mahdollisuuden ohittaa monet suorituskykyrajoitukset laajentaakseen Mooren lakia IBM:n nykyisen nanokalvoteknologian ulkopuolelle. Vielä tärkeämpää on, että rakenne johtaa paremman virtauksen ansiosta pienempään energiahukkaan: häviöt ovat siis pienempiä.

Yritykset arvioivat, että VTFETtin avulla voidaan rakentaa prosessoreita, jotka ovat kaksi kertaa nykyisiä nopeampia. Toisaalta sen avulla voidaan rakentaa siruja, jotka kuluttavat 85 prosenttia vähemmän tehoa kuin nykyiset FinFET-transistoreilla rakennetut sirut.

IBM ja Samsung väittävät, että prosessi saattaa jonain päivänä mahdollistaa älypuhelimet, jotka kestävät koko viikon yhdellä latauksella. Uuden transistorin kaupallistamisen aikataulua yhtiöt eivät ole vielä arvioineet.