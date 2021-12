Moni 5G-tekniikan lupaama sovellus edellyttää nykyisiä 4G-verkkoja lyhyempää latenssia. Tällaisia ovat esimerkiksi etäkirurgia, AR/VR-sovellukset tai robottien ohjaaminen verkon yli. Huawei on nyt saanut valmiiksi testit, joissa yllettiin jatkuvassa yhteydessä yhden millisekunnin latenssiin.

Tavallisen matkapuhelimen laturin kokoa voidaan pienentää jopa 40 prosenttia käytettäessä GaN-komponentteja tai se voidaan suunnitella tuottamaan enemmän tehoa samassa koossa. GaN-latureista on tulossa miljardien laitteiden suosituin laturitekniikka, joten ei ihme, että myös eurooppalainen puolijohdejätti STMicroelectronics on innostunut niistä.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom varoittaa Log4shell-nimellä tunnetusta ohjelmistohaavoittuvuudesta. Erittäin vakava haavoittuvuus koskee log4j-ohjelmistoa, joka on laajasti käytössä ICT-ympäristöissä ja pilvipalveluissa ja riski kohdistuu siksi Suomessa suureen määrään organisaatioita.

Infineon Technologies on kehittänyt turvaratkaisun mobiililaitteiden langattomaan lataukseen autoissa. OPTIGA Trust Charge automotive on Wireless Power Consortiumin Qi-standardin version 1.3 mukainen eli se tukee vahvaa kryptografista todennusta langattomalle lataukselle 15 watin tehoon saakka.

Nokian Juha Salmelin on ollut yksi keskeisiä LuxTurrim5G-hankkeen ekosysteemien vetäjiä. Eilen hanke saatiin kehityksen osalta päätökseen ja Salmelinin mukaan 5G-älypylväs on valmis maailmanvalloitukseen. Ja tämä valloitus voidaan tehdä suomalaisvoimin.

Ohjelmistoja myydään palveluna, samoin palveluja. Nyt sulautetun elektroniikan ratkaisuja kehittävä Mikroelektronika on lanseerannut Planet Debug -nimisen palvelun. Ensimmäistä kertaa se tarjoaa sulautetun laitteiston palveluna (hardware-as-a-service).

Monista komponenteista on tällä hetkellä pulaa, mistä kärsivät niin it- kuin autojenkin tuotanto. Tehtaattomien eli ns. fabless-puolijohdetalojen myyntiin tällä ei ole ollut vaikutusta. Moni kärkipään tehtaaton on päässyt nauttimaan tänä vuonna massiivisista kasvuprosenteista.

Kiinalainen OPPO on julkistanut uusia tuotteita innovaatiopäivässään Shenzhenissä. Yksi yllättävimpiä uutuuksia on MariSilicon X -nimellä julkistettu älypuhelimien kuva- ja tekoälyprosessori. Ehkä yllättävintä on se, että OPPO on kehittänyt Applen A15-prosessorin NPU-yksikköä suorituskykyisemmän piirin.

Tällä hetkellä kehitetään vauhdilla vähän tehoa kuluttavia piirejä, jotka kykenevät tekoälylaskentaan. Yksi edistyneimpiä on kalifornialainen AONDevices, joka on ryhtynyt toimittamaan asiakkaille näytepiirejä ensimmäisestä sirustaan. Prosessori on nimeltään AON1100 Edge AI.

Kyberala ry:n eli Finnish Information Security Clusterin (FISC) toiminnanjohtajaksi on nimitetty Peter Sund. Hän aloittaa tehtävässään heti ensi vuoden alussa. Sund on työskennellyt aiemmin laaja-alaisesti turvallisuuden parissa kotimaan, EU:n, YK:n sekä yritysten tehtävissä. Tutkimustoiminnassaan Sund on keskittynyt erityisesti kyberturvallisuuden hallinto- ja johtamisjärjestelmiin sekä niiden oikeudellisiin kysymyksiin.