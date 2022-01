Rakennusten automaatiodata siirtyy nyt langattomasti

BACnet (Building Automation and Control Networks) on suosittu rakennusautomaatioon ja ohjaukseen tarkoitettu tiedonsiirtoprotokolla. BACnetiä käyttämällä yksinkertaistetaan eri rakennusautomaatiovalmistajien tuotteiden välinen tiedonsiirto. Nyt BACnet-data katkaisee kaapelit ja hyppää langattomaksi.

Göteborgilainen LumenRadio on esitellyt markkinoiden ensimmäisen ratkaisun, joka siirtää automaatiodatan langattomaksi. Langattomilla reitittimillä säästetään kustannuksia ja aikaa, kun rakennuksia varustetaan automaatioratkaisuilla.

LumenRadio ratkaisu on nimeltään W-BACnet. Se lanseerataan AHR-messuilla Las Vegasissa. Käytännössä LumenRadion luotettava langaton tekniikka, MiraMesh, mahdollistaa langattomien BACnet mesh -verkkojen luomisen, jotka ylläpitävät BACnet-protokollan standardointia ja yhteentoimivuutta. Tämä saavutetaan muuntamalla BACnet-kehykset MiraMesh-protokollaan, millä reititystä varmistamaan, että kehyksen tarvitseva BACnet-laite saa tarvitsemansa tiedot.

BACnet-kehyksien lähettäminen MiraMeshin yli tuo verkkoon alhaisen latenssin. Tämä tarkoittaa erittäin suorituskykyistä ja latenssiltaan alhaista langatonta automaatioratkaisua. Patentoitujen rinnakkaiselotekniikoiden (co-exintence) ansiosta W-BACnet toimii ilman häiriöttä ja häiritsemättä itse rakennuksen muita järjestelmiä.

BACnet on yksi yleisimmin käytetyistä protokollista liikerakennuksissa nykyään. LumenRadion uusi langaton ratkaisu tarjoaa vertaansa vailla olevan joustavuuden erityisesti jälkiasennusprojekteihin, joissa kaapeliasennuksen uusiminen lisää nopeasti sekä monimutkaisuutta että kustannuksia. W-BACnetin avulla liitettävyys on helppo asentaa jälkikäteen jo asennettuihin laitteisiin ja muuntaa yksittäiset laitteet välittömästi langattomaksi verkoksi. W-BACnet-ratkaisu on yhteensopiva minkä tahansa BACnet MS/TP -tuotteen kanssa, mikä mahdollistaa minkä tahansa MS/TP-laitteen langattomaksi sovelluksesta riippumatta.

LumenRadio on keskittynyt korvaamaan kaapeleita rakennusautomaatiossa ja muilla teollisuudenaloilla. Aiemmin tänä vuonna he lanseerasivat W-Modbusin, ja W-BACnetillä he laajentavat nyt langatonta valikoimaansa liikerakennuksille kattamaan kaikki tai useimmat LVI-sovellukset.