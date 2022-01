Maailman tarkin anturi virran mittaamiseen

Sveitsiläinen LEM on esitellyt uuden virranmittausanturin. IN 200 -uutuus tarjoaa ennätyksellisen tarkkaa suorituskykyä. Se soveltuu erinomaisesti vaativiin sovelluksiin, kuten erittäin tarkkoihin mittaus- ja testauslaitteisiin, joita käytetään analysoimaan hybridiajoneuvoihin ja sähköautoihin asennettujen inverttereiden hyötysuhdetta.

IN 200 -anturi yltää lineaarisuuden ja sähköisen ryöminnän osalta uudenlaiseen tarkkuutasoon. Anturin datakirja määrittää tarkkuuksiksi 0,6 ppm ja enintään 10 ppm. LEM:n omat testit ovat osoittaneet, että muuntimen tarkkuus lineaarisuuden osalta on parhaimmillaan jopa alle 0,5 ppm ja ryömintä välillä ±5 ppm verrattuna kilpailijoiden muuntimiin.

Ajoneuvotekniikan testipenkkeihin asennettuna uusi muunnin antaa autonvalmistajille mahdollisuuden sekä kehittää inverttereiden hyötysuhdetta, että validoida niiden suorituskykytasoa tarkimman mahdollisen datan avulla. Invertterien tehohäviöiden näin pienentyessä IN 200 voi osaltaan pidentää sähköautojen kantamaa.

IN 200 täydentää LEM:n erittäin tarkkojen antureiden IN-tuoteperheen valikoimaa, joka nyt kattaa virta-alueen välillä 100 A … 2000 A. IN 200 -perhe käsittää kolme tuotetta, jotka soveltuvat virta-alueille 100 A, 200 A ja 400 A.

LEM:n virta-antureiden suurin etu kilpailijoihin verrattuna on digitaalisuus. Yhtiö on onnistunut uudistamaan perinteiset fluxgate- eli vuoveräjätyyppiset anturit. Perinteisesti kohinan, häiriöiden ja muiden vaikutuksien eliminointi fluxgate-keloista on edellyttänyt useita analogisia piirejä mutta LEM on onnistunut radikaalisti vähentämään tarvittavien analogisten piirien määrää digitaalisen integraation ansiosta.

LEM:n mukaan IN 200 on oleellisesti edellä pahimpia kilpailijoita käytännöllisesti katsoen jokaisen muuttujan osalta. Vaikka markkinat ovat osoittaneetkin, että muiden tehonmittausmuuntimien matalampi suorituskyky periaatteessa riittää, IN 200 tarjoaa valmistajille mahdollisuuden nostaa sekä tarkkuus että höytysuhde aiemmin saavuttamattomille tasoille.

