Nokia kertoo, että Nordic Semiconductorin IoT-piirisarjoja ostaville asiakkaille tarjotaan uudenlaista mahdollisuutta lisensoida laitteiden käytön edellyttämät essentiaalipatentit. Yritys voi ostaa patentin suoraan Nordicilta ilman, että neuvotteluja täytyy käydä uudelleen Nokian kanssa.

Elisan kyselytutkimuksessa on selvitetty suomalaisten kyberturvallisuuden tilaa. Tutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia suomalaisista altistui vuonna 2021 verkko- tai puhelinhuijaukselle. Joka kymmenes vastaaja kertoi tulleensa varmasti huijatuksi.

Nokian johtama ja Oulun yliopiston koordinoima suurten teollisten ja akateemisten sidosryhmien konsortio on aloittanut massiivisen projektin, jonka tavoitteena on nopeuttaa RF- ja antenniteknologioiden kehitystä ja vauhdittaa siirtymistä 5G:stä 6G:hen. Se myös vahvistaa Suomen kilpailukykyä radioteknologioissa.

Moni anturilaite tai mittari on hankalassa paikassa, jossa ei haluttaisi käydä edes paristoa vaihtamassa. Yksi ratkaisu voisi olla laitteen toiminnan varmistaminen ympäristöstä kerättävällä RF-energialla, jos siihen olisi tarjolla riittävän tehokas antenni. Nyt sellainen on.

Erittäin edulliset yhden kortin tietokoneet ovat nousseet kehittäjien ja monien ammattilaistenkin suosioon. Nyt kiinalainen WCH tulee Raspberry Pi- ja Arduino-korttien apajille avoimeen RISC-V-pohjaiseen prosessoriin pohjautuvilla 10 dollarin korteilla.

Nokia kertoo päässeensä yhdessä Mediatekin kanssa uuteen 5G-nopeusennätykseen China Mobilen verkossa. Uusi ennätys on 3 gigabittiä sekunnissa ja se onnisuti yhdistämällä kolme kantoaaltoa sekä FDD- että TDD-alueella.

BT eli entinen British Telecom aikoo testata laajasti avoimeen O-RAN-arkkitehtuuriin perustuvia 5G-verkkoja. Nyt operaattori on aloittamassa O-RAN-kokeilua Hullissa useilla saiteilla. Liikennettä ohjaa Nokian O-RAN-ohjain.

Useimmilla korona menee ohi varsin lievänä oireiluna, jopa oireettomasti, mutta joillakin virus aiheuttaa vakavan hengitystieinfektion. Tulevaisuudessa viruksen aiheuttama hapenpuute eli hypoksia voidaan paljastaa jopa älykellolla. Tarvittava, tarkempi elektroniikka on jo olemassa.

Tiettyihin lääketieteellisiin operaatioihin on jo pitkään liitetty postoperatiivisen hermovaurion vaara. Tätä riskiä voidaan vähentää tehokkaasti intraoperatiivisella neuromonitoroinnilla. Toimenpide käyttää sähköimpulsseja hermostossa, jotta pienet, piilotetut rakenteet näkyvät.

Suomalaisen Okmeticin osaaminen on saanut ison kansinvälisen tunnustuksen, kun yhtin kaupallinen johtaja Anna-Riikka Vuorikari-Antikainen on nimitetty puolijohdemateriaali- ja laitealan kansainvälisessä kattojärjestössä SEMI:ssä toimivan piikiekkotoimittajien ryhmän SMG:n (SEMI Silicon Manufacturing Group) puheenjohtajaksi. Puheenjohtajakausi on kaksivuotinen.