Sigfox-perustaja ongelmissa, verkot jatkavat

Jos olet joskus hakenut pakettisi Postin SmartPost-älylokerosta, olet ollut tekemisissä Sigfox-tekniikan kanssa. Älylokeron lukko viestii IoT-verkon kautta Postille, että paketti on haettu ja lokero vapautuu uudelle paketille. Data liikkuu 0G-verkon kautta, jota operoi Suomessa Connected Finland.

Ludovic Le Moan and Christophe Fourtet perustivat Sigfox-nimisen yrityksen jo vuonna 2010 tuomaan markkinoille tekniikan, jolla miljoonat IoT-laitteet voisivat lähettää pieniä viestejä hyvin kapealla kaistalla. Nyt yritys on vaikeuksissa ja asetettu selvitystilaan. Verkkojen toiminta ei kuitenkaan ole vaarassa, sanoo Suomessa Sigfox 0G-verkkoa operoivan Connected Finlandin perustaja Markku Patronen.

- Jokainen 0G Sigfox -operaattori on itsenäinen toimija, ja omistaa verkkoinvestointinsa itsenäisesti. Verkkojen ja teknologian toiminta on näin turvattu sekä sopimuksellisesti että monilla toiminnan jatkuvuus- ja turvaamismalleilla nyt ja tulevaisuudessa, riippumatta nyt meneillään olevan Sigfox-yritystä koskevan prosessin kestosta tai lopputuloksesta, Patronen sanoo.

Kun tieto Sigfoxin selvitystilasta tuli julki, moni esimerkiksi mittausdataansa verkon yli siirtävä yritys tottakai hermostui. Patrosen mukaan Suomessa verkkoon on liitetty yli 200 000 laitetta, joten kysymys on isosta ekosysteemistä.

Globaalisti Sigfox-laitteita on arvioiden mukaan noin 20 miljoonaa. Määrä kuitenkin kasvaa myös Suomessa, Patronen kertoo. - Keskeiset syyt Sigfoxin tilanteelle ovat globaali koronapandemia sekä maailmanlaajuinen komponenttipula, jotka ovat merkittävästi hidastaneet IoT-toteutusten maailmanlaajuisia toimeenpanoja viimeisen kahden vuoden ajan. Nopeaa kasvua hakevissa teknologiayrityksissä tällaiset uudelleenjärjestelyt eivät ole tavattomia, hän muistuttaa.

Sigfox-yrityksen ongelmat ovat kyllä alkaneet jo ennen pandemiaa. Yhtiötä ollaan oltu viemässä pörssiin useaan kertaan, mutta suunnitelmat ovat viivästyneet kerta toisensa jälkeen. Myös sen taloudellinen kehitys on jänyt odotetusta. Selvää on, että pandemia on ollut tavallaan viimeinen naula yrityksen arkkuun, mihin Connected Finlandin Patronenkin viittaa.

Iso kysymys 0G-verkkojen toiminnan kannalta on se, mitä tapatuu, jos Sigfox ajautuu konkurssiin puolen vuoden selvitystilan jälkeen. Mikäli ostajaa ei löydy, miten järjestyy tukiasemien tai varaosien valmistus? Tai verkon hallinta? Patronen ei ole huolissaan.

- Globaalit 0G Sigfox -verkot liikuttavat kuukausittain yli 2 miljardia viestiä 75 maassa, ja kyseessä on eräs laajimmalle levinneistä IoT-teknologioista, jonka hyödyt ja kilpailuedut ovat kiistattomat. Me Connected Finlandilla olemme vakuuttuneita siitä, että tämän uudelleenjärjestelyn myötä teknologia on tulevaisuudessa entistäkin vahvempi ja tehokkaampi sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti, Patronen vakuuttaa.

Hän muistuttaa myös, että muillakin suuren volyymin IoT-tekniikoilla on ollut isoja vaikeuksia saada kaupallisia toteutuksia kasvuun. Tämän takia esimerkiksi Japanissa ja Yhdysvalloissa on jopa suljettu kokonaan NB-IoT-verkkoja.

- Sigfox on saavuttanut tilanteen, jossa perusteknologia toimii erittäin hyvin, ja teknistä kehitystä on suunnattu hypen luomisesta entistäkin parempaan tuotantotehokkuuteen keskeisissä palveluelementeissä. Esimerkkejä näistä ovat palveluiden siirto Googlen pilvipaveluun, Skyhook-palvelun sisäpaikannusominaisuuksien yhdistäminen Sigfox Atlas WiFi -palveluun, sekä uusien radiomoduulien kehittäminen, jotka tuevat toimeen itse keräämällään energialla, Patronen päättää.

Kuvassa Markku Patronen Nordic IoT Weekillä 2019.