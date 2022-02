6 gigahertsin wifi tuli Pohjoismaihin

WiFi 6E on tekniikka, joka vie langattomat lähiverkot uuteen aikaan. Joulukuussa Traficom vapautti tämän alueen (5,9-6,4 GHz) radiolaitteet luvanvaraisuudesta. Tähän asti laitteita ei ole ollut vielä tarjolla, mutta nyt Asusin pelibrändi ROG tuo ensimmäisen 6E-reitittimen Pohjolaan.

Kyse on ainakin valmistajan ilmoituksen mukaan maailman ensimmäisestä WiFi 6E -reitittimestä. Se tukee jopa seitsemää ylimääräistä 160 MHz kanavaa. Parhaimmillaan wifi-nopeus kiihtyy GT-AXE11000 -reitittimellä jopa 11 gigabittiin sekunnissa. Nopeus riippuu tottakai käytössä olevista taajuuksista, jotka vaihtelevat alueellisesti.

WiFi 6E -tekniikka tukee täysin kaikkia olemassa olevia WiFi-laitteita ja hyödyntää uutta radiotaajuutta 6 GHz:n kaistalla. Tämän kaistanleveys on kolme kertaa suurempi kuin 5 GHz:n kaistalla, mikä lisää jopa seitsemän 160 MHz:n taajuuskaistaa olemassa olevan WiFi 6 -kapasiteetin päälle. WiFi 6E lyhentää myös yhteyksien latenssia ja koska 6 GHz:n kaista on omistettu vain WiFi 6E -laitteille, voidaan niillä ylläpitää suuria nopeuksia, joihin edellisen sukupolven laitteet eivät vaikuta.

ROG Rapture GT-AXE11000 tukee yhdistettyjä samanaikaisia ​​WiFi-nopeuksia jopa 11 000 megabittiin asti. 1148 megabittiä vanhalla 2,4 GHz:n kaistalla, 4804 megabittiä sekunnissa 5 GHz kaistalla ja 4804 megabittiä sekunnissa 6E-alueella. Nopeiden WiFi-yhteyksien ylläpito uusimpiin laitteisiin voi olla ongelmallista, jos WiFi-verkko on jaettu myös edellisen sukupolven laitteiden kanssa. WiFi 6E ratkaisee tämän sallimalla vain uusimpien korkean suorituskyvyn WiFi 6E -laitteiden muodostaa yhteyden 6 GHz:n taajuusalueelle.

Nopeus, vakaus ja kattavuus ovat keskeisiä suorituskykytekijöitä mille tahansa reitittimelle. GT-AXE11000:ssa on uusi 6 GHz:n tehovahvistin, joka parantaa sekä signaalin voimakkuutta että laatua, ja sen virtalähteenä on 1,8 GHz:n 64-bittinen neliytiminen prosessori, jossa on 1 gigatavun RAM-muisti. Prosessointiteho tarkoittaa, että GT-AXE11000 pystyy helposti käsittelemään raskaan liikenteen tiheästi asutussa WiFi 6E -verkossa.

Tehonhäviön vähentämiseksi ja peiton maksimoimiseksi ROG:n suunnittelijat minimoivat emolevyn liittimien ja antennien välisen etäisyyden. Uusi antennirakenne optimoi signaalin voimakkuuden joka suuntaan, ja jokainen kahdeksasta antennista on hyvin eristetty naapureistaan. Erityistä huomiota kiinnitetään neljään 6 GHz:n antenniin.

GT-AXE11000 on tullut myyntiin Ruotsissa ja Tanskassa. Ruotsin kruunuissa hinta on 6490, joten kyseessä on kallis laite. Suomeenkin se ehtinee pian. Kovin kauniiksi 8-antennista reititintä ei kyllä voi sanoa.