WiFi-verkot vaihdetaan nyt uusiin

IEEE hyväksyi kuudennen polven WiFi-tekniikan eli 802.11ax-standardin jo syyskuussa 2020. Nyt Trendfroce ennustaa, että WiFi 6 ja yhteydet 6 gigahertsin alueelle laajentanut 6E-versio nousevat tänä vuonna markkinoiden kärkeen.

Tällä hetkellä viides WiFi-polvi eli 802.11ac on edelleen yleisin uusissa laitteissa. Vuoden lopulla uusi WiFi-sukupolvi kuitenkin valtaa markkinat 58 prosentin markkinaosuudella. Samalla 802.11ax-laitteista tulee nopeimmin markkinat vallannut WiFi-laitepolvi.

Mihin nopea muutos markkinoilla sitten perustuu? Trendforcen mukaan syynä on erityisesti 6E-tekniikan mukanaan tuoma parannus kapasiteettiin. Kuuden gigahertsin alueen myötä WiFi-laitteilla on käytössään 1200 megahertsiä enemmän taajuuksia. Tämä tarkoittaa suurempaa datanopeutta ja vähemmän häiriöitä, kun käytössä on enemmän leveämpiä kaistoja. Kasvanut etätyöyhteyksien tarve on iso vauhdittaja kotien WiFi-verkkojen päivittämiselle.

6E-laitteiden käyttö edellyttää, että aiemmin luvanvaraiset taajuudet on vapautettu käyttöön. EU:n alueella harmonisointipäätös tehtiin jo kesällä 2021. Suomessa Traficom vapautti 6Ekäytön määräyksellään 17. joulukuuta. Sitä ennen 6E-laitteita ei ole voinut Suomessa käyttää.

Markkinoilla on jo joukko älypuhelimia, jotka tukevat 6E-yhteyksiä. Tällä hetkellä kyse on pääosin lippulaivatason kalliimmista malleista, mutta valikoima laajenee tänä vuonna koskemaan myös edullisempia puhelimia.

Toki työn alla on jo seuraava eli WiFi 7. Sen tuloa markkinoille Trendforce povaa vasta vuoden 2023 lopulla.