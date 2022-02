Helsingin Jätkäsaaressa liikkui viime vuoden lopulla erikoinen kulkija, kun LMAD-projekti ja DB Schenker testasivat, miten itsenäisesti ohjautuva jakelurobotti soveltuu pakettien noutopisteeksi. Kokeilu osoitti, että jakelurobotit sopivat kaupunkiympäristöön ja toimivat myös talviolosuhteissa hyvin.

AMD ilmoitti lokakuussa 2020 aikeistaan ostaa markkinoiden suurin FPGA-valmistaja Xilinx. Nyt kauppa on saatu päätökseen kilpailuviranomaisten arvion ja muiden järjestelyjen jälkeen. Kauppahinta on jättimäinen 35 miljardia dollaria.

Knometa Research on julkistanut raporttinsa maailman kiekkotuotannon markkinoista. Viime vuodenvaihteessa Kiina oli jo noussut maailman kolmanneksi suurimmaksi valmistajaksi. 200-millisiksi kiekoiksi muunnettuna Kiinassa valmistetaan 16 prosenttia maailman puolijohdekiekoista.

Liikkuminen sähköistyy ja samalla tehoelektroniikassa siirrytään uusiin materiaaleihin ja komponentteihin. Münchenin teillä on vuoden ajan liikkunut raitiovaunu, jonka tehoelektroniikka perustuu Infineonin CoolSiC-sarjaan. Säästöt virrankulutuksessa ovat merkittäviä.

Vaikka Huawei on käynyt läpi vaikeita aikoja Yhdysvaltain kauppapakotteiden kohtaamisen jälkeen, yhtiön tutkimus- ja kehitysosasto kehittää jatkuvasti uusia puhelimia ja teknologioita. LetsGoDigital kertoo, että hiljattain esitellyn Huawei P50 Pocketin yhtiö on varustanut pyöreällä kansinäytöllä, jota voidaan käyttää myös älypeilinä.

Western Digitalille on käynyt valtava vahinko, kun sen flash-piirien tuotannossa on käytetty saastunutta materiaalia. Valmistusprosesseissa käytettyjen materiaalien kontaminaatio näyttää havaitun tammikuun lopulla kahdella Japanin tehtaalla, ja Western Digitalin yhteisyrityskumppani Kioxia paljasti, että se on vaikuttanut BiCS 3D NAND -flash-muistiin.

Piirilevyjen suunnittelutyökaluista tunnettu Altium on yhdessä MacroFabin kanssa esitellyt PCB-suunnittelun ensimmäisen sovelluksen, jossa suunnittelusta voidaan suoraan pyytää tarjous ja tehdä tilaus. Työkalu on nimeltään Altimade.

Pilvipalvelumarkkinat ovat kasvaneet valtavasti alaksi viime vuosina. Kuluttajien keskittyessä yhä enemmän pilveen siirtymiseen, useat palveluntarjoajat ovat onnistuneet kasvattamaan pilviliiketoimintaansa. Markkinoiden ykkönen on Amazon Web Services.

Laskenta on tällä hetkellä jakautunut sulautettujen Arm-suorittimien ja tietokoneiden x86-piirien välillä. Nyt on paljon merkkejä siitä, että avoin RISC-V-arkkitehtuuri nousee kahden valtavirran rinnalle sekä sulautetuissa että tietokoneissa.

Espoolainen Quuppa tunnetaan vähävirtaisen Bluetooth- eli BLE-signaalin avulla toimivasta tarkasta sisätilapaikannuksesta. Nyt Quupan tageille on tullut merkittävä sopimus, kun jakelujätti Arrow Electronics alkaa myydä sen tuotteita ja palveluita.