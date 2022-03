MEMS-antureista tulee tarkempia

STMicroelectronics on esitellyt sarjan kolmannen sukupolven MEMS-antureita, joissa yhtiön mukaan otetaan iso harppaus suorituskyvyssä ja tarkkuudessa. Parannukset perustuvat sekä tekoälyn tuomiseen antureille että innovatiivinen QVAR-tekniikka.

ST:n mukaan uudet anturit voivat tarjota tähän asti suurimman tarkkuuden esimerkiksi toiminnan havaitsemisessa, sisätilanavigoinnissa ja teollisessa tunnistuksessa. Suorituskyky nousee monissa MEMS-anturiversioissa DSP-lohkolla, joka tuo koneoppimisen anturille ja verkon reunalle.

Mielenkiintoinen on myös uusi QVAR-tekniikka (charge-variation). Kyse on erillisestä tunnistuskanavasta, joka tarkkailee sähköstaattisen varauksen muutoksia anturissa. Muutoksia voi aiheuttaa esimerkiksi älykellon kosketus vartaloon tai läheinen tutka.

QVAR-tunnistuksella varustetut MEMS-anturit voivat parantaa käyttöliittymän kontrolleja tai yksinkertaistaa kosteuden ja tiivistymisen havaitsemista. Lisäksi tekniikka voi ns. tutkatilan sovelluksissa parantaa ihmisen läsnäolon havaitsemista.

Ensimmäiset kolmannen polven anturit ovat LPS22DF- ja vedenpitävillä LPS28DFW-barometrisilla paineantureilla, jotka toimivat 1,7 mikroampeerin virralla ja joiden absoluuttinen painetarkkuus on 0,5 hPa. LPS28DFW mahdollistaa tarkan pystyasennon asettamisen sekä veden alla että ulkona. Mittausalue on 1260-4060 hPa eli anturi toimii tarkasti aina 30 metrin syvyyteen asti. Se parantaa korkeusmittarin ja barometrin suorituskykyä kannettavissa laitteissa ja puettavissa laitteissa, kuten urheilukelloissa.

Uusi on myös 3-akselinen kiihtyvyysanturi LIS2DU12. Se kuluttaa vain 3,5 mikroampeeria 100 Hz:n lähtödatanopeudella (ODR) ja on myös ensimmäinen kiihtyvyysanturi, jossa on I3C-liitäntä. Kaikki nämä ominaisuudet on pakattu 2,0 x 2,0 x 0,74 millimetrin koteloon. Kiihtyvyysanturi on ihanteellinen puetettaville laitteille, kuulokojeille, Bluetooht-stereonapeille, langattomille anturisolmuille ja kaikkiin sovelluksiin, joissa järjestelmän optimointi on pakollista.

LSM6DSV16X on puolestaan 6-akselinen iNEMO-liikeanturi, joka sisältää sähköstaattisen QVAR-tunnistuksen sekä MLC-prosessorin.