Sähköauton lataus on monen mielestä edelleen koko konseptin Akilleen kantapää. Jos autoa joutuu lataamaan yön yli, se laskee käyttömukavuutta, johon olemme polttomoottoriautoissa tottuneet. Nyt Volvo Cars testaa uutta langatonta latausteknologiaa aidossa kaupunkiympäristössä.

Venäjän vastaiset pakotteet iskevät laajasti Putinin johtamaan hallintoon ja yrityksiin, mutta iskua niistä ottavat myös pakotteissa mukana olevat yritykset. Apple menettää joka päivä kolme miljoonaa dollaria laitemyyntituloina. Vuositasolla iPhone-myynti on Venäjällä ollut 1,14 miljardia dollaria.

Internet-liikenteen määrä kasvaa tunnetusti eksponentiaalista vauhtia. Tämä asettaa jatkuvasti kasvavia haasteita datakeskusten verkkokorteille ja -prosessoreille. Ranovus lupaa korjata ongelman integroidulla prosessorin ja optisen vastaanottimen yhdistelmällä. Nyt tekniikkaa on ensimmäistä kertaa demottu FPGA-pohjaisella verkkokortilla.

Viime viikolla tuli ilmi, että joidenkin Samsung-älypuhelimien Game Optimizing Service (GOS) -palvelu hidasti tiettyjen pelien ja sovellusten suorituskykyä hallitakseen akun käyttöikää paremmin. Nyt Samsung sanoo, että jarruttamisen korjaava ohjelmistopäivitys on tulossa.

Langaton lähiverkko eli WiFi on suosituin tapa liittää laitteita verkkoon ja uuden 6. polven standardin myötä yhteyksien laatu on parantunut selvästi. Lisäpotkua tuovat uudet kaistat 6E-laajennuksessa. Broadcom kertoo toimittaneensa markkinoille jo miljardi WiFi 6- ja 6E-sirua.

Tekniikan Akatemia -säätiö (TAF) tuomitsee jyrkästi Venäjän ja Valko-Venäjän aloittamat sotatoimet Ukrainassa. TAF:n hallituksen päätöksellä säätiö muuttaa jakamansa Millennium-teknologiapalkinnon sääntöjä vuoden 2022 kierroksen osalta siten, ettei Venäjälle tai Valko-Venäjälle verovelvollinen voi saada palkintoa.

71 prosenttia suomalaisista on hankkinut tai voisi kuvitella hankkivansa käytetyn tietokoneen. Tämä selviää Taitonetin Kaleva Medialla teettämästä kyselystä tammi-helmikuun aikana. Tutkimukseen vastasi reilut kahdeksansataa suomalaista ympäri maata.

Huawei esitteli Mobile World Congressissa Barcelonassa niin kutsutun Fiber to the Room -ratkaisunsa, joka laajentaa valokuidun kodin kaikkiin huoneisiin. FTTR-ratkaisu mahdollistaa 1 gigabitin Wi-Fi 6 -verkon jokaisessa huoneessa.

Paragraf on englantilaisyritys, joka on startattu Cambridgen yliopistossa tehdyn grafeenitutkimuksen perusteella. Nyt yhtiö on saanut kerättyä 60 miljoonan punnan B-rahoituskierroksen. Sen turvin yhtiö aikoo viedä grafeenipohjaiset komponenttinsa maailmalle.

Joka kolmannessa eli 31,4 prosentissa sähköautoja on ilmennyt jokin vika viimeisen vuoden aikana. Tämä käy ilmi englantilaisen Which-tutkimuslaitoksen kyselystä. Kyselyssä oli mukana yli 48 000 autonomistajaa.