Mullistava MEMS-kytkin lähtee maailmanvalloitukseen

MEMS-pohjaisen RF-kytkimien IdealSwitch-tekniikan kehittänyt amerikkalainen Menlo Micro on saanut kasaan 150 miljoonan dollarin C-rahoituskierroksen. Lisärahan avulla yhtiö aikoo viedä globaalisti markkinoille kytkintekniikkansa, joka on pieni, nopea, luotettava, kestää ankaria olosuhteita ja kykenee kytkemään kilowatin tehoja.

Toimitusjohtaja Russ Garcian mukaan IdealSwitch-kytkimet tulevat mullistamaan yli sadan miljardin dollarin RF-kytkimien ja tehokytkimien markkinat. – Tekniikkamme on elektroniikkateollisuuden Graalin malja. Se tuo kaikki mekaanisten ja puolijohdekytkimien edut, ilman kompromisseja, Garcia hehkuttaa.

Hyvä esimerkki Menlo Micron tuotteista on tammikuussa esitelty MM5120-kytkin. tarjoaa erittäin pienen kytkentähäviön, 25 W:n tehonkäsittelyn ja alan korkeimman lineaarisuuden. Sen suoritusarvot ylittävät selvästi perinteiset puolijohdekytkimet ja sähkömekaaniset releet. MM5120:ssa on mittatilaustyönä suunniteltu sisäänrakennettu korkeajännitelatauspumppu, joka on integroitu miniatyyriin 5,2 x 4,2 millimetrin LGA-koteloon. Tämä eliminoi ulkoisten komponenttien tarpeen ja yksinkertaistaa asiakkaiden asetteluja.

MM5120-kytkin eliminoi kehittäjien kohtaamat kompromissit, kun he päättävät sähkömekaanisten releiden tai puolijohdereleiden välillä RF-malleissa. Molemmista vaihtoehdoista parhaat puolet tarjoava MM5120 ylittää releet kaikilla sovelluskriittisillä mittareilla samalla, kun se tarjoaa puolijohdekytkimen koon, luotettavuuden ja nopeuden edut. MM5120 pystyy käsittelemään jopa 25 watin jatkuvaa ja 150 W pulssitehoa erittäin pienin häviöin (< 0,6 dB 12 GHz).

Viime syksynä yritys ilmoitti aloittaneensa volyymituotannon maailman ensimmäisessä MEMS-pohjaisessa differentiaalisessa kytkimessä, jonka suorituskyky yltää 40 gigabittiin sekunnissa.