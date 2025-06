Datan lähettäminen näkyvällä valolla on turvallisempaa

Langattoman tiedonsiirron uusin läpimurto perustuu näkyvään valoon. Skotlantilainen pureLiFi on julkaissut uuden Kitefin XE -järjestelmän, joka mahdollistaa nopean ja erittäin turvallisen langattoman yhteyden ilman perinteisiä radiotaajuuksia, kuten WiFi- tai mobiiliverkkoja.

Tiedonsiirto tapahtuu valon avulla – tekniikkaa kutsutaan nimellä LiFi (Light Fidelity). Toisin kuin radioaallot, valo ei läpäise seinien tai muiden esteiden läpi. Tämä tarkoittaa, että Kitefin XE:n lähettämää signaalia ei voi kaapata tai häiritä rakennuksen ulkopuolelta. Näin fyysinen tila, jossa yhteys toimii, on tarkasti rajattu – mikä vähentää riskiä salakuuntelulle, sieppaukselle tai häirinnälle.

Lisäksi Kitefin XE tukee vahvoja salaus- ja suojausstandardeja, kuten WPA3-Enterprise ja FIPS 140-3, joita käytetään muun muassa kansallisen turvallisuuden sovelluksissa. Näiden ansiosta se soveltuu erittäin vaativiin ympäristöihin, joissa tietoturva on ehdottoman kriittistä.

Kitefin XE on pureLiFi:n kehittämä huipputason LiFi-reititin, joka tarjoaa käyttäjilleen huoneen täyttävän, valoon perustuvan langattoman yhteyden. Yksi laite kattaa jopa 80 neliömetrin alueen, eikä vaadi useita tukiasemia normaalikokoisessa tilassa. Kitefin XE:n datansiirtokapasiteetti yltää gigabittiluokkaan, mahdollistaen useiden käyttäjien samanaikaisen käytön ilman ruuhkaa tai nopeuden laskua. Yhteys on matalaviiveinen ja tukee sujuvaa liikkuvuutta tilassa, mikä takaa miellyttävän ja nykyaikaisen käyttäjäkokemuksen.

Järjestelmä koostuu valoa lähettävästä tukiasemasta (Access Point) ja USB-liitännäisestä vastaanottimesta, joka toimii Android-, Windows- ja Linux-laitteiden kanssa. Se noudattaa globaalin IEEE 802.11bb LiFi-standardin vaatimuksia ja on helposti integroitavissa olemassa oleviin verkkoihin Ethernetin tai kuituyhteyksien avulla. Yhdistelmä tarjoaa sekä suorituskykyä että huippuluokan tietoturvaa – ilman tarvetta käyttää radiotaajuuksia.

Kitefin XE on kehitetty alun perin kansallisen turvallisuuden tarpeisiin, mutta on nyt saatavilla myös valtionhallinnon, puolustuksen ja yritysasiakkaiden käyttöön. Tekniikka mahdollistaa langattoman yhteyden niissäkin paikoissa, joissa radiotaajuudet ovat kiellettyjä tai riski on liian suuri – kuten turvatiloissa, neuvotteluhuoneissa tai kriittisen infrastruktuurin alueilla.