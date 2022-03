Yksi sodan seuraus: 5G myöhästyy Venäjällä

Venäjän johdon aloittamat sotatoimet Ukrainassa ovat johtaneet koviin talouspakotteisiin. NE eivät ehkä haittaa maan eliittiä, mutta tavallisen kansalaisen kannalta seuraukset ovat kovia. Myös teknologisesti, sillä pakotteiden myötä 5G-verkkojen käyttöönotto myöhästyy Venäjällä.

Ericsson ja Nokia ovat jo lopettaneet laitetoimitukset maan kolmelle suurelle operaattorille, jotka ovat MTS, (Mobile Telesystems), Megafon ja Veon. MTS:llä oli käynnissä iso verkon modernisointiprojekti, joka on nyt pysähtynyt. Tällä hetkellä Venäjällä ei ole toimivaa kaupallista 5G-makroverkkoa.

Eikä tule olemaan vähään aikaan. Nyt käytännössä ainoa 5G-laitetoimittaja on Huawei. Sen laitteille 5G on käynnistetty joillakin Moskovan keskeisillä alueilla. Tämä on kuitenkin marginaalista toimintaa.

Huawei ei toki vastusta lisäbisnestä Venäjällä. Se on jo nyt maailman suurin verkkolaitetoimittaja. Tämä perustuu ennen kaikkea vahvaan asemaan kotimaassa Kiinassa, josta Ericsson ja Nokian on enemmän tai vähemmän strategisesti työnnetty marginaaliseen rooliin.

Tutkimuslaitos Dell´Oron mukaan verkkolaitteiden markkinat kasvoivat viime vuonna ensimmäistä kertaa sadan miljardin dollarin liiketoiminnaksi. Kiinan osuus markkinoista on yksinään 25 prosenttia. Tämä tekee Huaweista samalla suurimman laitetoimittajan globaalisti.

Jos Kiinan jätetään vertailun ulkopuolelle, Huawei putoaa Dell´Oron mukaan kolmanneksi noin 18 prosentin markkinaosuudellaan. Ericsson ja Nokia ovat käytännössä tasoissa noin 20 prosentin markkinaosuudella.

