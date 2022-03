66 prosenttia ihmisistä on netissä

Atlas VPN:n keräämän datan mukaan internetin levinneisyys maailmanlaajuisesti saavuttaa 66 prosenttia vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Pohjois-Amerikka ja Eurooppa ovat edelleen ainoat alueet, joiden netti tavoittaa noin 90 prosenttia väestöstä.

Pohjois-Amerikka on maailman johtava Internetin levinneisyysaste 93,4 prosentilla. Yhdysvalloissa ja Kanadassa on hyvin kehittynyt verkkoinfrastruktuuri, joka mahdollistaa helpon pääsyn. Yhteensä Pohjois-Amerikassa on yli 347 miljoonaa internetin käyttäjää.

Eurooppa on levinneisyysasteella toisella sijalla, sillä 88,4 prosenttia eurooppalaisista on internetin käyttäjiä. Yli 743 miljoonaa eurooppalaista on yhteydessä verkkoon. Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella Internetin levinneisyysaste on 80,4 prosenttia. Korkeasta prosenttiosuudesta huolimatta monissa Latinalaisen Amerikan alueen maissa kattavuus on epätasainen, ja data- ja laitekustannukset ovat korkeat.

Lähi-idän maat tarjoavat Internetin 76,4 prosentille väestöstään. Varakkaimmissa maissa, kuten Arabiemiirikunnissa tai Qatarissa levinneisyysaste on lähes 100 prosenttia. Sodan runtelemissa maissa, kuten Syyriassa tai Jemenissä, Internetin levinneisyysprosentti on kuitenkin matala, koska suurin osa infrastruktuurista on tuhoutunut.

Oseaniassa ja Australiassa nettiin pääsee 70,1 prosenttia väestöstä. Vaikka Australiassa ja Uudessa-Seelannissa lähes 90 prosenttia väestöstä on netissä, monilla Tyynenmeren saarilla yhteyksiä ei ole.

Aasian Internetin levinneisyysaste on 64,1 %. Vaikka prosenttiosuus on alle maailman keskiarvon, Aasiassa on suurin väkiluku, lähes 2,8 miljardia internetin käyttäjää. Se on noin 53 prosenttia kaikista internetin käyttäjistä maailmanlaajuisesti.

Afrikassa on alhaisin Internetin levinneisyysaste, koska vain 43,1 prosentilla väestöstä on pääsy internettiin. Alueella on noin 601 miljoonaa internetin käyttäjää. Lisätietoja täällä.

Kuva: AdobeStock