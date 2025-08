Samsungin Fold 7 on iso hitti, mutta markkina on edelleen minimaalinen

Samsungin mukaan Fold7-malli on ylittänyt edeltäjänsä Fold6:n myynnit jopa 50 prosentilla, erityisesti Yhdysvalloissa. Ennakkotilaukset ovat olleet vahvoja, ja operaattorien kautta tehtyjen tilausten määrä nousi jopa 60 %. Erityisesti Blue Shadow -värivaihtoehto osoittautui suosikiksi, muodostaen lähes puolet ennakkotilauksista, kertoo Bloomberg.

Menestys kertoo siitä, että Samsung on onnistunut tuomaan teknologisesti kehittyneemmän, houkuttelevamman laitteen kuluttajien ulottuville – mutta se ei vielä tarkoita, että taittuvat puhelimet olisivat valtavirtaa.

Vuonna 2024 vain noin 1,5 % kaikista maailmanlaajuisesti myydyistä älypuhelimista oli taittuvia. Analytiikkayhtiö TrendForcen mukaan foldable-laitteita toimitettiin viime vuonna noin 17,7 miljoonaa kappaletta, vaikka kokonaistoimitukset ylittivät miljardin rajan.

Fold7:n suosion taustalla on merkittäviä parannuksia laitteen käyttömukavuuteen ja älytoimintoihin. Laite on vain 8,9 mm paksu taitettuna ja 4,2 mm avattuna. Silti siihen on saatu ympättyä 200 megapikselin kamera, ja paino on saatu puristettu 215 grammaan. Lisäksi uusin One UI 8 + Android 16 tuo laitteeseen multimodaalisen Gemini Live AI -avustajan, joka voi esim. analysoida kahta sovellusta samanaikaisesti ja antaa älykkäitä ehdotuksia

Taittuvien puhelinten markkina ei ole enää Samsungin yksinvaltias pelikenttä. Honor on juuri julkistanut uuden Magic V5 -mallinsa, joka on herättänyt huomiota ohuudellaan ja hintakilpailukyvyllään. Samalla yhä useammat seuraavat, milloin Apple astuu mukaan – yhtiö on huhujen mukaan kehittämässä omaa taittuvaa laitettaan, ja sen tulo markkinoille voisi toimia todellisena käännekohtana koko kategoriassa.

Kuvassa uusi Fold 7 edeltäjän eli Fold 6:n vieressä. Eron paksuudessa huomaa.