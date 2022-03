UFS ei Universal Flash Storage on JEDECin standardoima sulautettujen flashien standardi, joka on ehtinyt version 3.1. Nyt Kioxia ilmoittaa kvalifioineensa ensimmäiset UFS 3.1 -muistit autojen vaatimuksiin. Ajoneuvot saavat käyttöönsä merkittävästi nopeampaa flash-muistia.

Qualcommin on määrä julkistaa seuraavan polven älypuhelinprosessorien lippulaivansa eli Snapdragon 8 Gen 1 Plus kesäkuussa 2022. Uusimpien tietojen mukaan piiri on ongelmissa. Uusi Cortex-X2-ydin on tehokas, mutta kuluttaa odotettua enemmän virtaa. (kuva omalla) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus on määrä julkaista kesäkuussa 2022 (kuva omalla)

Bittium ja Insta ovat mukana kansallisesti merkittävässä Business Finlandin Digital Trust -ohjelman rahoittamassa Post Quantum Cryptography (PQC) -hankkeessa, jossa kehitetään kvanttiturvallista salausteknologiaa ja tuodaan sitä osaksi tuotteita ja ratkaisuja. Bittium ja Insta yhdistävät hankkeessa osaamisensa kvanttiturvallisessa avaintenvaihdossa ja autentikaatiossa.

Moniporttisen RF-laitteen S-parametrien mittaus sujuu parhaiten käyttämällä vähintään 4-porttista VNA:ta eli vektoripiirianalysaattoria. Huolellisten kalibrointirutiinien avulla kaksiporttinen VNA voi kuitenkin yltää S-parametrien mittaamisessa yhtä hyvään tarkkuuteen. Tämä tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun niukkaan testausbudjettiin nojaaville hankkeille.

Markkinoille on tuotu useita luotettavia ja moneen sovellukseen riittävän tarkkoja ratkaisuja sisäpaikannusratkaisuja. Yksi mahdollisuus on Bluetooth-paikannus. Sveitsiläisen u-bloxin uudella antennikortilla päästään sisätiloissa alle metrin paikannustarkkuuteen. ANT-B10 -antennikortti on suoraan lopputuotteisiin integroitava kortti. Se mahdollistaa pienitehoisen ja suuren tarkkuuden sisäpaikannuksen ja nopeuttaa Bluetooth-suuntimisen ja sisäpaikannusratkaisujen arviointia, testausta ja kaupallistamista.

Suomen suurin ja vanhin pelaamiseen keskittyvä festivaali Assembly järjestetään tulevana viikonloppuna Helsingin Messukeskuksessa. Maailmanluokan festivaali on viimeiset kaksi vuotta järjestetty koronan takia vain virtuaalisesti, joten paikan päälle odotetaan tuhansia pelaajia. Aihetta juhlaan on muutenkin, sillä Assembly täyttää tänä vuonna 30 vuotta.

3GPP-järjestö on saanut jäädytettyä 5G-standardin Release 17 -määritysten toiminnallisuuden. Tämä ns. functional freeze -vaihe tarkoittaa, että järjestelmätasolla määrityksiin ei enää tule muutoksia. Ne tuovat tekniikkaan parannuksia monella tasolla.

Qi on noussut pienten laitteiden langattoman lataamisen de facto -standardikdi. Wireless Power Consortiumin uusin standardi on jo viime vuonna hyväksytty Qi 1.3. Se edellyttää, että latauslaite tunnistaa varmasti ladattavan laitteen. Microchip on tuonut tarjolle näiden laitteiden turvallisen autentikoinnin.

Mikro-ohjainpiirejä myytiin viime vuonna 19,6 miljardilla dollarilla. Summa on 23 prosenttia suurempi kuin koronan rasittamana edellisvuonna. IC Insightsin mukaan yhden ohjaimen keskihinta nousi 64 senttiin ja tulevina vuosina keskihinta kasvaa tasaisesti. Vuonna 2026 ohjainpiirin keskihinta on 76 senttiä.

Samsung ja Western Digital allekirjoittaneet aiesopimuksen seuraavan sukupolven SSD-tallennustekniikan standardoinnista. Hankkeen tarkoituksena on edittää ZNS- teli Zoned Storage -tekniikan käyttöönottoa markkinoilla.