Paineanturi havaitsee muutaman sentin muutoksen korkeudessa

Jos halutaan seurata vaikkapa dronen lentokorkeutta tai reitin korkeuseroja kuntoilussa, helpointa se on ilmanpainetta mittaamalla. Bosch Sensortech on nyt esitellyt anturin, joka mittaa ilmanpainetta 7,6 mikro-g:n tarkkuudella. Tämä vastaa tuhannesosaa hyttysen painosta. BMP581-anturi pystyy näin havaitsemaan vain muutaman sentin muutokset korkeudessa. Anturin virrankulutus on lisäksi äärimmäisen alhainen, joten se sopii käytettäväksi kaikissa puettavissa laitteissa, kuulokkeissa tai IoT-laitteissa.

Erittäin suuren tarkkuuden ansiosta anturilla voidaan seurata esimerkiksi punnerruksessa tapahtuvia pystysuuntaisia liikkeitä. Lisäksi se voi tarjota erittäin tarkkoja sijaintitietoja sisätilojen paikantamista, navigointia ja lattian havaitsemista varten. Anturin data kertoo esimerkiksi hätäpuheluissa suoraan, missä kauppakerroksen kerroksessa apua tarvitaan.

Anturi voi merkittävästi parantaa lennon vakautta ja laskeutumistarkkuutta droneissa ja auttaa havaitsemaan vedenpinnan kodinkoneissa tulvien välttämiseksi.

BMP581 tarjoaa erinomaisen suhteellisen tarkkuuden (+/-0,06 hPa). Absoluuttinen tarkkuus on +/-0,3 hPa, ja se on saatavilla laajalla mittausalueella 300 hPa - 1100 hPa. BMP581:ssä on tyypillinen lämpötilakertoimen offset (TCO) vain +/-0,5 Pa/K ja alhainen RMS-kohina (0,08 Pa @ 1000 hPa).

Verrattuna edelliseen Boschin ilmanpaineantureiden sukupolveen (BMP390) BMP581 kuluttaa 85 prosenttia vähemmän virtaa. Kohina on 80 prosenttia pienempi ja lämpötilamuutoksista aiheutuva mittavirha 33 prosenttia pienempi.

Tyypillinen vain 1,3 mikroampeerin virrankulutus 1 hertsin näytteistyksellä pidentää merkittävästi akun käyttöikää, kun taas syvä valmiustila kuluttaa virtaa vain 0,5 mikroampeeria. 10-nastainen LGA-kotelo on mitoiltaan vain 2,0 x 2,0 x 0,75 millimetriä.