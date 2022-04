Renesas tuo uuden wifin teollisuuden laitteisiin

Vuosi sitten sertifioitu Wi-Fi 6E -tekniikka on suunniteltu käyttämään 6 gigahertsin taajuutta yhdessä nykyisten 2,4:n ja 5 gigahertsin taajuuksien kanssa. Renesas aikoo hyödyntää uutta, nopeampaa wifiä teollisuuden piirisarjoissaan.

Renesas ei ole mikään perinteinen wifi-talo. Alueen osaamista se sai vastikään yrityskaupassa, jossa japanilaisomistukseen siirtyi israelilainen Celeno Communications 315 miljoonan dollarilla. Celeno ehti saada nimeä erittäin laadukkaista wifi-piirisarjoistaan.

Nyt Renesas esittelee ratkaisuja, joissa Celenon radioita on liitetty sen omiin piiriratkaisuihin. Teollisuuden yhdyskäytävä on tästä hyvä esimerkki. Kyse on 8-ytimisestä (4 x Arm Cortex-A57 + 4 x Arm Cortex-A53), joka tukee laajasti teollisuuden liitäntöjä. Nyt alustaan on lisätty Celenon 6E-moduuli.

Toinen esimerkki on tuotantolinjoille tuotava optisen tarkastuksen ratkaisu, johon on lisätty Celenon WiFi5-moduuli. Se on tarkoitettu laitevalmistajille, jotka haluavat yhdistää testilaitteensa verkkoon 5 gigahertsin wifi-linkillä.

6E-linkeissä on testeissä päästy yli kahden gigabitin vakaisiin datanopeuksiin. Datanopeuden kasvu tulee suoraan siitä, että käytettävissä oleva taajuuskaista kasvaa niin merkittävästi. Alkuperäisellä 2,4 gigahertsin alueella wifin käytössä on 20 megahertsin kaista, ja 5 gigahertsissä saatiin 80 megahertsiä lisää taajuutta. WiFi 6E tuo käyttöön peräti 160 megahertsin kaistan. Verkon kantama on toki 6 gigahertsissä hieman pienempi kuin 2,4 gigahertsissä, mutta siinä ero ei ole kovin merkittävä.