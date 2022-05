5G-verkkoja on tällä hetkellä 1947 kaupungissa eri puolilla maailmaa. Suurin osa niistä on ensimmäisen sukupolven NSA- eli non-standalone-verkkoja, joissa verkon signalointi ja ohjausdata kulkee vielä LTE-yhteyden yli. Toisen polven SA-verkkoja on 24 kaupungissa.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on heikentänyt huomattavasti teknologiayritysten tilannetta ja näkymiä, mutta kasvu jatkunee kuluvana vuonna sodasta huolimatta. Suuri määrä yrityksiä kuitenkin ilmoittaa, että liikevaihto supistuu, kannattavuus heikkenee, investointeja lykätään ja lomautuksiakin on tulossa.

Aalto-yliopistossa on selvitetty tuhannen suomalaisen verkkosivuston kokoa. Professori Jukka Mannerin vetämässä tutkimuksessa selvisi, että mobiilisaitti on kooltaan keskimäärin 2,4 megatavua. Tietokoneelle tehty sivusto on keskimäärin 2,7 megatavun kokoinen, joten ero on käytännössä olematon.

Vuosi oli 1981. Valmistuin Helsingin Teknillisestä Oppilaitoksesta pääaineena langaton tietoliikenne ja aloitin ensimmäisessä työpaikassani Kaukomarkkinat Oy:llä. Yli 40-vuotisen uran aikana olen päässyt näkemään monta teknologista murrosta NMT:stä 5G-verkkoihin, kertoo mittausalalla yli 40-vuotisen uran tehnyt Osmo Patteri.

Suomessa kehitetyn TruSport-algoritmin ansiosta Huawein älykellot ovat mittaustarkkuudeltaan markkinoiden parhaimmistoa. Laadun taustalla on monipuolinen ja rajoja rikkova asiantuntijayhteistyö.

Digitaalisesta kaksosesta on puhuttu jo vuosia. Dassault Systèmes puhuu virtuaalisesta kaksosesta. Siinä luodaan jotain, mitä ei ole vielä olemassa. Tulevaisuudessa suunnittelu useilla aloilla perustuu virtuaaliseen kaksoseen.

Meillä jokaisella on jonkinlainen suhde VR:ään. Aina muistot eivät ole niin hienoja. Esimerkiksi VR:n mobiilisovellus oli takavuosina suoraan sanoen huono. Tämä kaikki on nyt taaksejäänyttä. Uusi VR on ketterä digitalo, jonka sovellukset toimivat luotettavasti pilvessä.

Carrier Aggregation eli CC on tekniikka, jossa mobiililinkin kapasiteettia kasvatetaan yhdistämällä samaan linkkiin useita eri kantoaaltoja eri taajuuksilta. Nyt Nokia kertoo soittaneensa australialaisen Optuksen verkossa maailman ensimmäisen toisen polven 3CC-datapuhelun Samsungin uudella Galaxy S22 Ultra -puhelimella.

Puhelinten tarvikkeita myyvä Burga raportoi, että Apple on onnistunut älypuhelinmarkkinoilla kilpailijoitaan paremmin. Komponenttipulan ja pandemian aiheuttamien ongelmien jälkeen Apple onnistui kasvattamaan markkinaosuutensa 18 prosenttiin eli viidenneksen vuodentakaista suuremmaksi.

Autoilun sähköistyminen jatkuu edelleen vahvana, vaikka komponenttipula vaivaakin uusien autojen kauppaa. JATO Dynamicsin tilastojen mukaan täyssähköisiä ja ladattavia hybridejä myytiin maaliskuussa ensimmäistä kertaa enemmän kuin uusia dieselautoja. Viime vuodesta uusien autojen rekisteröinti kasvoi, mutta edelleen selvästi alle pandemiaa edeltävien myyntilukujen.