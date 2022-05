Andes Technology on yksi keskeisiä RISC-V-prosessorien IP-toimittajista. Nyt se on lyöttäytynyt yhteen Crypto Quantiquen kanssa. Tavoite on kova: tuoda RISC-C-prosessoreille kvanttiohjattu suojaus eli kaikki kyberhyökkäysmekanismit torjuva tietoturvaratkaisu.

Suomen peliala juhlii ensi viikolla 15-vuotista historiaansa perinteisen The Finnish Game Awards -palkintogaalan merkeissä. Juhlaan onkin aihetta, sillä alasta on kasvanut lähes kolmen miljardin euron liiketoiminta. Viime vuonna kasvua tulee ennakkotietojen mukaan 15-20 prosenttia vaikeasta maailmantilanteesta huolimatta.

Datakeskuksissa on jatkuvasti tarvetta yhä suuremmalle suorituskyvylle. Amerikkalainen Tachyum on esitellyt hyperscale-luokan konesaleihin Prodigy-prosessorin, jonka suorituskyky on yhtiön mukaan kolme kertaa parempi kuin Nvidian H100-prosessorilla.

Telia kertoo, että sen julkisten pilvipalveluiden asiantuntija Inmics-Nebula palkkaa yhteensä 101 uutta osaajaa Helsinkiin, Jyväskylään, Turkuun, Ouluun, Tampereelle, Lahteen, Vaasaan, Kuopioon ja Joensuuhun. Samalla Telia kouluttaa toimintamaissaan jopa 2000 työntekijää pilviasiantuntijoiksi.

EU on määrännyt Applen siirtymään standardiin C-tyypin USB-liitäntään iPhone-puhelimissaan, mutta yhtiö on tähän asti hangannut tiukasti vastaan. Nyt Bloomberg kertoo, että tilanne voisi olla muuttumassa jo ensi vuonna.

Jo jonkin aikaa optiset anturit ovat kehittyneet niin nopeasti, että ne ylittävät ihmissilmän kyvyt. Anturit näkevät laajemman spektrin - myös näkyvää valoa - osaavat sovittautua esimerkiksi ledien vilkuntaan ja näkevät ihmissilmää paremmin hämärässä.

Messukeskuksessa viime viikolla järjestetyssä Cyber Security Nordic 2022 -tapahtumassa oli ennätykselliset 41 näytteilleasettajaa ja tapahtumaan osallistui 1455 kyberalan ammattilaista sekä yksityisen ja julkisen alan päättäjää. Tapahtumaan osallistuttiin aktiivisesti myös verkon kautta.

STMicroelectronics järjesti sijoittajille pääomapäivän, jossa yrityksen johto esitteli tulevaisuuden suunnitelmiaan. Ei yhtiötä ainakaan varovaisuudesta voi nyt syyttää. Tavoitteena on kasvattaa viime vuonna 12,8 miljardin dollarin liikevaihdon tehnyt yritys 20 miljardin dollarin kokoiseksi vuosina 2025-27.

Älykellot ovat käytännössä verkossa koko ajan älypuhelimen välityksellä. Tämä alkaa muuttua kesällä, kun 3GP julkistaa uusimman 5G-standardinsa. Release 17 sisältää määrittelyt uusille rajoitetun kapasiteetin RedCap-yhteyksille (Reduced Capacity). Se tulee käytännössä ottamaan nykyisten LTE-M- ja NB-IoT-yhteyksien paikan.

Muistia tarvitaan sekä datan prosessointiin että tallennukseen. Yole Développement ennustaa muistipiireillä valoisaa tulevaisuutta. Tänä vuonna DRAM-muistien markkinat kasvavan 118 miljardiin dollariin eli 25 prosenttia viime vuodesta. NAND-flasheja myydään 83 miljardilla dollarilla, mikä sekin on 24 prosenttia enemmän.