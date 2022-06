Kriittinen aukko uhkaa jopa joka kymmenettä Android-puhelinta

Tietoturvayritys Check Point Research kertoo löytäneensä löytää kriittisen tietoturvahaavoittuvuuden kiinalaisen UNISOCin älypuhelinpiiristä. Uhka voi koskettaa jopa 11 prosenttia maailman älypuhelimista.

UNISOC on mobiililaitteiden piirisarjojen valmistaja, joka tunnettiin aiemmin nimellä Spreadtrum. Sen piirisarja on hyvin käytetty erityisesti edullisimmissa Android-puhelimissa. Myös HMD Globalin Nokia T-20 -tabletti perustuu Unisocin piirisarjaan.

CPR:n mukaan haavoittuvuus on rankattu arvolla 9,4/10, joten kyse on vaarallisesta haavoittuvuudesta. Haavoittuvuus on modeemin laiteohjelmistossa, ei itse Android-käyttöjärjestelmässä, ja se vaikuttaa UNISOCin 4G- ja 5G-piirisarjoihin.

Google aikoo julkistaa haavoittuvuuden ​​tulevassa Android-tietoturvatiedotteessa. CPR:n tutkimus on ensimmäinen kerta, kun UNISOC-modeemille on tehty ns. käänteinen analyysi (reverse engineering) ja tutkittu se haavoittuvuuksien varalta. Löydetty haavoittuvuus voi häiritä modeemin toimintaa, jos sen käsittelyyn tulee väärinmuotoiltu datapaketti.

CPR ilmoitti nämä havainnot vastuullisesti UNISOC:lle toukokuussa 2022, joka myönsi haavoittuvuuden. UNISOC on sittemmin julkaissut korjaustiedoston, joka on lyöty CVE-2022-20210. Android-käyttäjä ei voi tehdä mitään modeemin korjaamiseksi, vaan paikkaus pitää tulla laitevalmistajan päivityksenä.