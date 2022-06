Telia on laajentanut viime vuoden loppupuolella tuotantokäyttöön otetun itsenäisen (standalone) 5G-verkon yhtiön koko 3,5 gigahertsin taajuusalueella toimivaan 5G-verkkoon. Operaattori otti itsenäisen 5G-ydinverkon tuotantokäyttöön marraskuussa 2021 ensimmäisenä operaattorina Pohjoismaissa ja yhtenä ensimmäisistä operaattoreista Euroopassa.

Omronin teollisuusautomaatioryhmä järjestää tällä viikolla asiakkailleen joustavan tuotannon demopäiviä, joissa esitellään yhtiön robotiikkaratkaisuja tuotantoon. Maajohtaja Kari Blomqvist muistutti, että lopulta ohjelmisto ratkaisee, kenen järjestelmä tuo luvatut hyödyt asiakkaille.

Japanilainen Sharp on yltänyt uuteen ennätykseen kevyissä ja taipuisissa aurinkokennoissa. Japanin energiatutkimusyksikön hallinnoimassa hankkeessa taipuisa kenno saatiin tuottamaan sähköä 32,65 prosentin hyötysuhteella.

Aalto-yliopistossa rakennettu Suomi 100 -satelliitti teki sen, mihin aiemmin pystyivät vain paljon suuremmat satelliitit. Se kuvasi ja tutki revontulia. Revontulialueen tutkiminen auttaa esimerkiksi turvallisten tietoliikenneyhteyksien kehittämisessä.

EU-parlamentin ja neuvoston neuvottelutuloksen myötä EU:ssa syksyn 2024 jälkeen myytävät matkapuhelimet, tabletit ja kamerat on voitava ladata USBC-latureilla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että käyttöön tulee yksi laturi kaikille pienille ja keskikokoisille kannettaville laitteille.

Suomessa on huutava pula tekniikan osaajista. Työhakupalveluita tarjoava Cvappin selvitys kertoo, että alkuvuodesta työmarkkinoilla oli eniten kysyntää it-alan ammattilaisille. Heille oli alkuvuodesta lähes 4500 avointa työpaikkaa tarjolla ympäri Suomea.

Vicor tunnetaan tehoelektroniikan komponenttiratkaisuistaan. Yksi innovatiivisimmista on ChiP-moduuli, joka tarkoittaa koteloon paketoitua muunninta (Converted housed in Package). Nyt näiden moduulien kysyntä on lähtenyt isoon kasvuun.

Yksi ensimmäisistä ja laajimmista 5G-privaattiverkkohankkeista etenee Kittilässä. Telian itsenäinen 5G-verkko auttaa uudenlaisen kaivosteknologian hyödyntämisessä ja parantaa työturvallisuutta ja toimintavarmuutta.

Trend Micron uusi tutkimus osoittaa, että organisaatioilla on suuria vaikeuksia tunnistaa ja turvata digitaalinen hyökkäyspinta-alansa, mikä vaikeuttaa tuntuvasti riskinhallintatoimia. Lähes puolet yrityksistä myöntää, että heidän digitaalinen hyökkäyspinta-alansa on ”riistäytymässä käsistä”.

Euroopan unionin lainsäätäjät päättävät tänään kiistellystä direktiivistä, jonka mukaan kaikissa älypuhelimissa ja muissa kannettavissa laitteissa pitää olla yksi ja sama laturi. C-tyypin USB tulee käytännössä kieltämään Applelta Lightning-liitännän käytön iPhone-puhelimissa.