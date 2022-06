Tietoturvayhtiö Check Point Research kertoo toukokuun haittaohjelmakatsauksessaan, että käyttäjien näppäinpainalluksia taltioiva Snake Keylogger on palannut käytetyimpien haittaohjelmien listalle saavuttaen sijan 8. Haittaa on jaettu käyttäjien koneelle pdf-tiedostojen mukana.

Schneider Electric on julkistanut uuden Easy UPS 24V DC -laitteen, joka on kehitetty kaupallisiin ja teollisiin käyttöympäristöihin, missä mahdollinen sähkökatkos haittaa suuresti tuottavuutta. Uusi Easy UPS minimoi sähkökatkoksen keston ja suojaa laitetta, mikä vähentää koneen huoltotarvetta sekä parantaa teollisuuden laitehallintaa.

Tietoturvayhtiö Palo Alto Networksin mukaan kiristysohjelmien keskimääräiset lunnasmaksut ovat nousseet tänä vuonna jo 71 prosenttia lähes miljoonaan dollariin. Vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana ransomware-lunnasmaksu kasvoi 925 162 dollariin.

Moni operaattori tarjoaa wifi-yhteyksiä mobiiliverkkonsa tueksi, mutta tämä tarkoittaa ylläpitoon lisää rasitteita. Enea tarjoaa operaattoreille ensimmäisenä markkinoilla wifi-verkkoa pilvipohjaisena SaaS-palveluna.

Tampereen kaupunki ottaa käyttöön Signifyn BrightSites-ratkaisun, joka tarjoaa nopean langattoman yhteyden laadukkaiden ledikatuvalaisimien kautta. BrightSites hyödyntää olemassa olevaa valaistusinfrastruktuuria ja luo koko kaupungin kattavan verkon murto-osalla tavanomaisista kustannuksista.

Berkeleyn yliopistossa kehitetty avoin RISC-V-arkkitehtuuri ottaa nyt tärkeitä askelia sekä kaupallisesti että eri sovellusalueilla. Yhtenä merkittävänä askeleena Microchip on esitellyt ensimmäisen volyymituotantoon ehtineen FPGA-järjestelmäpiirinsä, joka tukee RISC-V-käskykantaa.

Kyberturvallisuusyritys NordVPN:n tutkimuksessa on analysoitu yhtä pimeän verkon kauppapaikoista, jossa on myyty tähän mennessä laittomasti yli 720 000 kohdetta tai tietoja yhteensä 16,1 miljoonan euron edestä. Tutkimus paljastaa, että suomalaisen passin voi ostaa vain 9,30 euron hintaan. Hinta on alhainen muihin maihin verrattuna.

Teollisuuden kilpailukykyä kasvatetaan tekoälyn ja huippunopeiden langattomien tietoliikenneyhteyksien avulla. Kehitystyötä tehdään parhaillaan Nokian vetämään Veturi-hankkeeseen kuuluvassa AISA-projektissa (AI based Situational Awareness). Valmetin koelaitoksella testataan tekoälyä hyödyntävää sovellusta, joka määrittää laitteen huoltotarpeen.

Realme esitteli jo helmikuussa Barcelonan mobiilimessuilla GT Neo 3 -puhelimen, jonka akku latautuu 150 watin teholla. Nyt on selvinnyt, millä hinnalla tämä ”maailman nopein lataus” tulee suomalaisten ulottuville.

Apple on esitellyt uuden Macbook Airin sekä päivitetyn 13-tuumaisen Macbook Pro -läppärin ja niiden keskiössä on uusi M2-prosessori. Kyse on 20 miljardin transistorin suorittimesta, jonka suorituskyky ja energiatehokkuus riittävät useimmille.