2,1 gigabittiä - Tampereella tehtiin 5G-maailmanennätys

Tampereella tehtiin tietoliikenteen historiaa, kun Elisa, Nokia ja Qualcomm saavuttivat maailman suurimman 2,1 gigabitin tiedonsiirtonopeuden päätelaitteesta verkkoon päin (uplink) kaupallisessa 5G-verkossa. Ennätys tehtiin Elisan 5G-verkossa Nokia Arenalla Qualcommin päätelaitteilla.

Gigabittien lähetysnopeus avaa sekä kuluttajille että yrityksille uusia ovia. Lähetysnopeuden tärkeys korostuu erityisesti striimauksessa, pilvipelaamisessa sekä erilaisissa tapahtumissa, joihin voidaan luoda reaaliaikaista vuorovaikutusta hyödyntäviä virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden maailmoja.

Huippunopean 5G-verkon ensimmäisiä käyttötapauksia nähdään jo nyt Nokia Arenalla, jossa vr-lasien ja 5G-yhteyden avulla on mahdollista päästä seuraamaan tapahtumia useasta kuvakulmasta käsin.

Ennätyksessä käytettiin 26 gigahertsin millimetriaaltotaajuutta Elisan kaupallisessa 5G-verkossa Tampereella. Nokia Areena on yksi maailman ensimmäisistä stadioneista, joka on varustettu 26 gigahertsin tukiasemilla. Vastaavaa taajuutta tukevia Nokian tukiasemia on Elisalla käytössä myös pääkaupunkiseudulla.

Tietoliikenneyhteys toteutettiin Qualcommin 5G-päätelaitteella. Tukiasemat ja päätelaitteet käyttivät samanaikaisesti neljää 100 megahertsin kaistaa päätelaitteesta internetin suuntaan ja mahdollistivat siten ennätysnopeuden.

Nokian Mobile Networksin strategia- ja teknologiajohtaja Ari Kynäslahden mukaan millimetrialueen 5G-verkko on optimaalinen ratkaisu tapahtumapaikoille kuten stadioneille, joissa suurta kapasiteettia ja erityisen nopeaa datansiirtoa tarvitaan palvelemaan tuhansia mobiilikäyttäjiä pienellä alueella. - Eri taajuuksien yhteiskäyttö on avainasemassa tällaisten huippunopeuksien saavuttamisessa, Kynäslahti sanoo.

Kuvassa Nokia Arenan digitaalisen liiketoiminnan päällikkö Jussi Maaniitty, Tampereen elinvoimajohtaja Teppo Rantanen, Elisan Kalle Lehtinen ja Nokian Ari Kynäslahti.