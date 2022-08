Nokian tukiasemat nousevat taivaalle

Läheskään kaikkialla mobiiliverkot eivät kuulu, mutta tällöin avuksi tulevat satelliittiyhteydet. Ne kuitenkin yleensä edellyttävät omia laitteitaan. Nyt AST SpaceMobile aikoo viedä Nokian AIrScale-tukiasemia taivaalle, jolloin satelliittiyhteyksiä voisi käyttää tavallisilla puhelimilla.

AST aikoo laukaista BlueWalker 3 -testisatelliitin matalalle radalleen syyskuun puolivälissä. Lopullinen verkko koostuu 168 satelliitista. Jokainen niistä pitäisi sisällään Nokian tukiaseman. Tavoitteena on tarjota 4G- ja 5G-yhteyksiä myös paikoissa, missä verkot eivt normaalisti kuulu: merellä, vuoristoissa ja aavikoilla.

AST operoi vain satelliittiverkkoa. Se tekee sopimuksia mobiilioperaattorien kanssa ja tällä hetkellä sopimukset on tehty operaattorien kanssa, joilla on yli 1,8 miljardia tilaajaa. Tavallaan kyse on mobiililaajakaistan tuomisesta maapallon lopuille ihmisille.

Nokia toimittaa AST:lle laitteita AirScale-valikoimastaan, mukaan lukien tukiasemat, jotka käyttävät Nokian uusimman sukupolven ReefShark-järjestelmäpiirejä. AST SpaceMobile hyötyy Nokian modulaarisista kantataajuuskorteista, joilla voidaan lisätä kapasiteettia sinne, missä sitä tarvitaan. Raudan lisäksi Nokia toimittaa satelliitteihin NetAct-ratkaisunsa verkonhallintaan sekä optimointi- ja tekniset tukipalvelut.

Nokian mobiiliverkoista vastaavan Tommi Uiton mukaan AST SpaceMobilen kanssa on työskennelty hankkeen parissa kahden vuoden ajan. BlueWalker 3 -satelliitti laukaistaan testiradalleen syyskuun alussa tai puolivälissä Cape Canaveralista Floridasta. BlueWalker 3 on matalalla maata kiertävä satelliitti, jonka yhteys maahan tapahtuu 64 neliömetriä suurella antennimatriisilla.

Verkon globaali peitto edellyttää AST:n mukaan noin 100 satelliitin laukaisemista radalleen.