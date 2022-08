Täyssähköisten henkilöautojen hankintakannustetta voi hakea ensi maaliskuun loppuun asti, mutta suositun tuen määrärahaa ei riitä kevääseen asti. Hallituksen hankintatukien jatkoa koskevassa esitysluonnoksessa sähkökäyttöisten henkilöautojen 2 000 euron hankintakannusteelle ei ole suunnitteilla jatkokautta ja tuki on päättymässä määrärahojen loppumiseen etuajassa.

Tietoturvayritys Check Point Softwaren tutkimusyksikkö on löytänyt haavoittuvuuksia Xiaomin mobiilimaksumekanismissa. Jos aukot jätetään paikkaamatta, hyökkääjä voi varastaa yksityisiä avaimia, joita käytetään Wechat Pay -hallinta- ja maksupakettien allekirjoittamiseen.

Samsung esitteli keskiviikkona uudet taivuteltavat Galaxy Fold 4- ja Flip 4 -mallinsa. Laitteet ovat raudaltaan upeita, ohjelmistoltaan selvästi paranneltuja ja maajohtaja Mika Engblom (kuvassa) odottaa tämän laiteluokan kasvun jatkuvan eksponentiaalisesti. Haaste on iso, sillä taivuteltavat yrittävät muuttaa tapaamme käyttää älypuhelimia.

Motorola on julkistanut Moto X30 Pro -mallinsa, jossa on ensimmäistä kertaa peräti 200 megapikselin jättikenno. Muutenkin laite pitää sisällään uusimman polven tekniikkaa. Se ei kuitenkaan tiettävästi ole tulossa myyntiin Euroopassa.

Mikäli suuren mittakaavan kvanttitietokoneita voitaisiin rakentaa, ne voisivat ratkaista ne vaativat matemaattiset ongelmat, jotka ovat nykyisen julkisen sanan salaukseen perustuvan kryptografian perusta. Mutta kuinka ajankohtainen kvanttiuhka on nyt? Missä kvanttikoneiden jälkeisessä salauksessa mennään?

Qualcomm esitteli kesän alussa markkinoiden ensimmäisen tulevaa WiFi 7 -standardia eli IEEE 802.11be-määrityksiä tukevan reitittimien piirisarjansa. Nyt kiinalainen Hangzhou H3C Technologies on julkistanut maailman ensimmäisen WiFi7-reitittimen. Se yltää PHY-tasolla jopa 21 gigabitin datanopeuteen sekunnissa, kun käytössä ovat kaikki kolme taajuuskaistaa.

Euroopassa tapahtumat on haluttu avata yleisölle, vaikkei koronapandemia ole kadonnut minnekään. Aasiassa ja erityisesti Kiinassa halutaan edelleen rajoittaa tartuntoja. Tämä tarkoittaa peruttuja ja siirrettyjä messuja.

Autojen markkinakehitystä Euroopassa seuraavan JATO Dynamicsin mukaan sähköajoneuvojen myynti on kääntynyt laskuun ensimmäistä kertaa sitten kesäkuun 2021 jälkeen. Kesäkuussa 2022 rekisteröitiin yhteensä 215 000 uutta sähköautoa, mikä on 8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uusista autoista täyssähköisiä oli 62 prosenttia ja 38 prosenttia ladattavia hybridisähköautoja.

Bluetooth on luultavasti maailman laajimmalle levinnyt langaton tekniikka. Mutta kuinka kauaksi linkki kahden laitteen välillä yltää eli mikä on kantama? Bluetooth SIG on julkaissut työkalun, jonka avulla linkin kantamaa voi eri tilanteissa ja kohteissa arvioida.

Monissa teollisuuden ohjaussovelluksissa tarvitaan reaaliaikaista ohjausta. Usein tämä tapahtuu ethernetin ja sen päällä toimivien eri protokollien avulla. Renesas on nyt esitellyt ohjainpiirien perheen, joka tukee käytetyimpiä teollisuuden verkkoprotokollia.