Sähköautojen hankintatuki päättyy jo ensi syksynä

Täyssähköisten henkilöautojen hankintakannustetta voi hakea ensi maaliskuun loppuun asti, mutta suositun tuen määrärahaa ei riitä kevääseen asti. Hallituksen hankintatukien jatkoa koskevassa esitysluonnoksessa sähkökäyttöisten henkilöautojen 2 000 euron hankintakannusteelle ei ole suunnitteilla jatkokautta ja tuki on päättymässä määrärahojen loppumiseen etuajassa.

Autoalan mukan hankintatukeen varatut rahat loppuvat käytännössä jo syksyn aikana. Suuruudeltaan 2000 euron tukea myönnetään yksityishenkilölle maksimissaan 50 000 euroa maksavaan uuteen sähköautoon.

Syynä muutokseen on se, että Suomi on saamassa EU:n elpymisvälineestä vähemmän tuloja, kuin aiemmin odotettiin. Autoala oudoksuu henkilöautojen hankintatuen alasajoa.

- Nyt on kysymys siitä, mille kasvu-uralle liikenteen sähköistyminen asettuu. Mikäli sähköistyminen ei etene nykyistä kasvukäyrää selvästi rivakammin, on Suomen täytettävä päästötavoitteensa korottamalla entisestään biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta. Tämän tien päässä häämöttävät valtavat polttoaineiden hintojen nousut, sanoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Henkilöautojen hankintatuelle on edelleen suuri tarve, sillä hintaero keskimääräisen Suomessa myydyn polttomoottorikäyttöisen auton ja täyssähköauton välillä on vielä noin 20 000 euroa. Käyttövoimamurroksen alkuvuosiin suunnatun hankintatuen vaikutus sähköautojen määrään kannassa on merkittävä, kuten Norjan ja Ruotsin autokannan kehitys osoittaa. Hankintatuen jatkaminen on sähköistymisen nopeuttamiseksi siten perusteltua.