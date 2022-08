Deepfake yleistyy - pian emme enää väittele siitä, mitä videolla sanottiin

Suomi kohisee tällä hetkellä siitä, mitä pääministeri on tehnyt vapaa-ajallaan. Analyyseissä on keskitytty jopa videon äänen spektrianalyysiin. Pian tälle analyysille ei ole tarvetta. Deepfake-videoiden tuotanto on kovassa kasvussa.

Muun muassa tämä käy ilmi VMwaren Black Hat -messuilla julkistamasta Global Incident Response Threat -tutkimuksesta. Raportti sukeltaa syvälle tietoturvatiimien kohtaamiin haasteisiin, kuten pandemian aiheuttamiin häiriöihin ja työuupumukseen geopoliittisten kyberhyökkäysten keskellä.

Raportin tulosten mukaan 65 prosenttia tietoturvatiimeistä sanoo, että kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Tämä on tietenkin lisännyt tiimien työtaakka ja stressiä. 47 prosenttia hyökkäyksiin vastanneista kertoi kokeneensa työuupumusta tai äärimmäistä stressiä viimeisen 12 kuukauden aikana. 69 prosenttia vastaajista on harkinnut alanvaihtoa. Yli kaksi kolmasosaa vastaajista ilmoitti, että heidän työpaikallaan on otettu käyttöön hyvinvointiohjelmia uupumuksen torjumiseksi.

Raportissa nimetään järjestelmien väliset rajapinnat uudeksi suosituksi hyökkäyskohteeksi. Työkuormien ja sovellusten lisääntyessä 23 prosenttia hyökkäyksistä vaarantaa API-suojauksen. API-hyökkäysten yleisimpiä tyyppejä ovat tietojen paljastaminen (42 % vastaajista viime vuonna), SQL- ja API-injektiohyökkäykset (37 % ja 34 %, vastaavasti) ja hajautetut palvelunestohyökkäykset (33 %).

Deepfake-hyökkästen määrä on kasvanut vuodessa 13 prosenttia. 66 prosenttia vastanneista sanoi nähneensä niitä viimeisen vuoden aikana. Neljä viidestä deepfake-videosta välitettiin sähköpostin välityksellä. Kansainvälisesti kuuluisin deepfake-video viime aikoina lienee venäläisten maaliskuussa tehtailema video, jossa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky ilmoitti sotilailleen haluavan näiden antautua hyökkääjille.

Deepfake-tekniikan kehitys on nyt erittäin nopeaa. Meillä poliitikot osaavat sekoittaa asioitaan ihan ominkin päin, mutta kaukana ei ole enää se aika, jolloin videolla lausutusta tai näkyvästä ei enää voida esittää epäilyjä. Se toki johtaa siihen, että emme voi enää luottaa mihinkään.