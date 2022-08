RISC-V-tekoälyprosessori hakkaa selvästi grafiikkasuorittimet

Kanadalainen startup untether on esitellyt jo toisen polven piiriarkkitehtuurinsa Hot Chips -tapahtumassa. SpeedAI-nimen saanut tekoälyprosessori perustuu peräti yli 1400 RISC-V-ytimeen. Yhtiön mukaan suorituskyky on tekoälylaskennassa käytettyihin GPU-prosessoreihin verrattuna 15-kertainen.

Hot Chips -esityksen perusteella SpeedAI-prosessori jyllää 8-bittisiä liukulukuoperaatioita 2 petaflopsin suorituskyvyllä, kun tehonkulutus on maksimissa eli 66 watissa. Ensimmäisen polven RunAI-piiriin verrattuna suorituskyky on nelinkertainen.

SpeedAI-piiri on valmistettu TSMC:n 7 nanometrin prosessissa. Prosessori on piillä massiivinen 35 x 35 millimetrin piiri. Piirillä on yhteensä 238 megatavua SRAM-muistia 729 eri muistipankissa, joissa jokaisessa on kaksi RISC-V-ydintä. Muistin kaistanleveys on huikea eli noin petatavu sekunnissa.

Lisätietoja untetherin tekniikasta löytyy täällä.