Taivuteltavat ottavat reilun prosentin älypuhelinmarkkinoista

Uusimmat taivuteltavat eli ns. foldable älypuhelimet ovat teknisesti upeita luomuksia, mutta usein erittäin kalliita. Sen takia niiden menekki on jäänyt edelleen varsin marginaaliseksi. Tänä vuonna niiden osuus älypuhelinmarkkinoista kasvaa kuitenkin 1,1 prosenttiin, arvioi TrendForce.

Taivuteltavissa keskeisin komponentti on OLED-paneeli sekä sen keskellä oleva saranamekanismi. Vuoden 2024 jälkeen TrendForce odottaa niiden markkinaosuuden kasvavan yli 2,5 prosenttiin. Aiemmin Strategy Analytics on arvioinut taivuteltavien myyvän 75 miljoonaa kappaletta vuonna 2025, joten se on ennusteissaan selvästi optimistisempi.

TrendForce on analysoinut Samsungin, Xiaomin ja Motorolan uusimpia puhelinmalleja. Odotetusti tutkimuslaitos kastoo, että näytön avautuminen ja saramekanismi ovat suunnittelun näkökulmasta vaativimmat osat. Valmistajien ratkaisut myös eroavat näiden suhteen.

Sisäänpäin taittuva laite vaatii ylimääräisen toissijaisen näytön. Ulospäin oleva taite on kevyempi, mutta altistaa näytön naarmujen vaaralle. Vaikka ulospäin taittuva säde on suurempi, moduulin ja saranarakenteen mekaaninen suorituskyky on erittäin haastava, ja koska näyttö on esillä, se on pidettävä tiiviissä kosketuksessa saranan kanssa joka kulmassa.

Sisääntaittuva laite olisi TrendForcen mukaan todennäköisemmin suosittu kuluttajien keskuudessa, jos sisäänpäin taittuva voi tehokkaasti vähentää painoa ja poistaa ryppyjä sekä se etu, että näyttöä suojaa matkapuhelinkotelo.

Teknisesti pystysuoran taitettavan näytön koko on noin 6,5-7 tuumaa ja vaakasuuntaisten taittoseinämien koko on 7,5-8 tuumaa. Kahden ensisijaisen näytön virkistystaajuus on 120 Hz, kun taas vaakasuuntaiset toissijaiset näytöt ovat edenneet 60 hertsistä 120 hertsiin. Pystysuuntaisia toissijaisia näyttöjä rajoittaa näytön koko, minkä takia ne virkistyvät 60 kertaa sekunnissa.

Näyttötekniikaltaan Xiaomi Mix fold 2 käyttää samaa LPTO-tekniikkaan kuin Samsungin Fold 4. Xiaomin sarana on valmistettu hiilikuitumateriaalista, joka vähentää painoa 35 prosenttia. Itse kehitetyn saranan ansiosta keskimääräinen paksuus on pienempi 18 prosenttia muita taivuteltavia ohuempi. Moto razr 2022 käyttää kaksoiskierto -tyyppistä akselia.

Taivuteltavien näyttöpaneeleissa SDC (Samsung Display Company) on selkeä ykkönen. Jatkossa kisaan tulee muitakin valmistajia. Nykyisestä tuotemerkkivalikoimasta päätellen OLED-sovelluksiin keskittyneen BOE:n lisäksi tulollaan on Visionixin uusi näyttötekniikka, TrendForce arvioi.