HDD-levyt lähtevät ensiksi kuluttajilta

Trendfocus-niminen tutkimuslaitos kertoo, että perinteisten magneettisten kiintolevyjen eli HDD-levyjen myynti laski 15,4 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä. Ja tämä lasku tuli edellisneljännekseen verrattuna. HDD-levyjen kuolemaa on povattu jo pitkään, mutta nyt se näyttää olevan tulossa.

Kehitys lähtee liikkeelle kuluttajien PC-koneista. Flash-pohjaiset SSD-levyt ovat ylivoimaisia nopeutensa, hiljaisuuden ja tehonkulutuksen suhteen, mutta tähän asti HDD-levylle tallennetun bitin hinta on ollut niin paljon pienempi, että alemman kustannustason koneissa ei ole käytetty SDD-levyjä.

Tämä on muuttumassa. NAND-piirien valmistajat kehittävät jatkuvasti uusia sukupolvia, joissa tallennuskapasiteetin hinta laskee. Analyytikot uskovat, että uudet 176 metallointikerroksen NAND-piirit tuovat lopulta SSD-levyt myös halvempiin läppäreihin.

Microsoftilla on myös lusikkansa sopassa. Yhtiö haluaa Windows 11 -kokemuksesta sujuvampaa, joten se on kieltämässä PC-valmistajia käyttämästä HDD-levyjä käynnistyslevyinä. HDD- ja SSD-levyt sisältäviä koneita toki on, mutta ne ovat markkinoilla vain pieni kuriositeetti.

Tästä huolimatta HDD-levyillä on katsottu olevan käyttöä yritysten tallennusjärjestelmissä. Niissä datan ei tarvitse olla välittömästi käytössä, kuten vaikkapa datakeskuksen palvelimella. Arkistokäytössä HDD pitää edelleen usein paikkansa, mutta toisaalta nauhatallennuksen kehitys antaa sille painetta toisesta suunnasta. Uusimpien LTO-9-kasettien kapasiteetti on jopa 18 teratavua ja niiden hintakin on kilpailukykyinen HDD-levyyn verrattuna.

Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä valmistajat myivät yhteensä 57,3 miljoonaa HDD-levyä. Määrä on 13,6 prosenttia pienempi kuin vuoden kolmannella neljänneksellä. Myynti pieneni kaikissa tuotekategorioissa.

Kuva: AdobeStock