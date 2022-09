RISC-V valloittaa seuraavaksi avaruuden

Avoimeen arkkitehtuuriin perustuvat RISC-V-piirit ovat valloittamassa nopeasti sulautettujen laitteiden markkinoita. Seuraavaksi vuorossa on avaruus. NASA on valinnut SiFiven RISC-V-piirit seuraavan sukupolven avaruusmatkailun prosessorialustaksi.

SiFive kertoo, että nykyisiin laskenta-alustoihin verrattuna sen X280-prosessori tarjoaa 100-kertaisen lisäyksen laskentakapasiteetissa. NASAn seuraavan sukupolven HPSC-alustaa (High-Performance Spaceflight Computing) tullaan käyttämään käytännössä kaikissa tulevissa avaruustehtävissä planeettojen tutkimisesta kuun ja Marsin pintatehtäviin.

HPSC hyödyntää kahdeksaa X280 RISC-V-vektoriydintä ydintä sekä neljää muuta SiFiven RISC-V -ydintä tarjotakseen 100-kertaisen laskentakyvyn nykypäivän avaruustietokoneisiin verrattuna. Tämä laskentasuorituskyvyn valtava kasvu auttaa avaamaan uusia mahdollisuuksia erilaisille tehtäväelementeille, kuten autonomisille rovereille, kuvankäsittelylle, avaruuslennoille, opastusjärjestelmille, tietoliikenteelle ja muille sovelluksille.

SiFiven liiketoiminnan kehitysjohtaja Jack Kangin mukaan X280:n suorituskyky tuo suuria parannuksia kilpailevaan prosessoriteknologiaan verrattuna, ja SiFive RISC-V IP antaa NASAlle mahdollisuuden hyödyntää nopeasti kasvavan globaalin RISC-V-ekosysteemin tukea, joustavuutta ja pitkän aikavälin elinkelpoisuutta. - Olemme aina sanoneet, että SiFiven tulevaisuudella ei ole rajoja, ja olemme innoissamme nähdessämme innovaatioidemme vaikutuksen ulottuvan kauas planeettamme ulkopuolelle.

SiFive X280 on moniytiminen RISC-V-prosessori, jossa on sekä vektori että SiFive Intelligence Extensions -laajennukset. Se on optimoitu AI/ML-laskentaan reunalaitteissa. X280 on ihanteellinen sovelluksiin, jotka vaativat korkean suorituskyvyn yksisäikeistä suorituskykyä pienellä tehonkulutuksella.