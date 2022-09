Lightning-liitin täytti 10 vuotta, joko aika luopua?

Maanantaina tuli kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun Apple esitteli iPhone 5 -puhelimen myötä uuden Lightning-liittimen. Sen korvaamisesta C-tyypin USB:llä on puhuttu paljon ja jo useamman vuoden ajan, mutta ainakin tuore iPhone 14 turvaa vielä vanhaan liittimeen.

Itse asiassa Lightning-liitin nähtiin ensimmäisen kerran iPod-soittimessa. Se korvasi vanhan 30-nastaisen liittimen ja oli symmetrinen, joten se voidaan liittää laitteisiin kummin päin tahansa. Liittimellä on kuitenkin rajoituksensa.

8 nastaa kummallakin puolella on liitetty vastapäiseen nastaan toisella puolella, mitä symmetrisyys edellytti. Ohjaimen tehtävä on ohjata teho- ja datasignaalit oikeiden nastojen läpi.

Lightning ei nimestään huolimatta ole kovin nopea liitäntä, vaikka sitä aikoinaan olikin. Maksimidatanopeus on 480 megabittiä sekunnissa, kun esimerkiksi USB 3.0:n datanopeus on 5 gigabittiä sekunnissa. USB 3.0 -tuen Apple on tuonut vain joidenkin iPad-mallien liitäntään.

Isompi ongelma Lightning-liitännässä on jännitteen rajaaminen 2,4 volttiin. Sen takia Applen laitteisiin ei ole voitu tuoda pikalatausta. Vaikka iPhone-puhelimissa on 8-polvesta asti ollut tuki USB PD -tehonsiirrolle, nopeampi lataaminen on edellyttänyt USBC-Lightning-kaapelin ostamista.

Viime tammikuussa Euroopan Unioni antoi kovemman iskun Applen omalle liittimelle päättäessään, että älypuhelimissa ja muissa kannettavissa laitteissa pitää käyttää yhtä ja samaa USBC-standardia. Apple vastusti direktiiviä sanoen sen ”haittaavan kilpailua”, mutta teknisten speksien perusteella väite on hölynpölyä.

Apple siis piti uusimmissa iPhone 14 -puhelimissaan vielä vanhan liittimensä, mutta kaikki odottavat, että ensi vuonna tuleva iPhone 15 lataa ja siirtää dataa USBC-liittimen läpi yhtä nopeasti kuin parhaimmat Android-puhelimet.