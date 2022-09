SSD-levy on perinteistä luotettavampi

Backblaze on amerikkalainen datan tallennuspalveluja tarjoava yritys. Vuonna 2019 se alkoi siirtyä käyttämään SSD-levyjä ja on nyt kaksi kertaa julkistanut dataa eri tekniikoiden luotettavuudesta. Tulokset ovat selviä: SSD on luotettavampi tallennustekniikka.

Vertailun mahdollistaa se, että Backblaze käyttää molempia levyjä palvelimien käynnistys- eli boot-levyinä. Näin ne tekevät täysin samoja toimintoja: käynnistävät tallennuspalvelimia, rekisteröivät tapahtumalokeja, jne.

Yhtiöllä oli kesäkuussa palvelimillaan 2558 SSD-levyä. Näin suuren määrän avulla voidaan jo vetää tilastollisia johtopäätöksiä. Esimerkiksi pettäneitä eli rikkoutuneita levyjä oli seitsemän. Näistä neljä sattui Seagaten pienelle 250 gigatavun levylle, joten kyse saattaa olla huonosta erästä.

Backblaze on laskenut AFR-luvun kaikille niille levyille, joilla on riittävästi käyttöaikaa takanaan. AFR (lifetime annualized failure rate) viittaa todennäköisyyteen, jolla levy pettää koko elinkaarensa aikana. Pahimmillaan AFR-luku on 10 prosentin luokkaa, mutta yleensä prosentin tasoa tai alempi. Käytännössä tietysti SSD-levystä joka sadas saattaa pettää elinkaarensa aikana.

Datansa perusteella yhtiö on piirtänyt luotettavuuskäyrät sekä HDD- että SSD-levyilleen. Ne kuvaavat hyvin tekniikoiden eroja. 3-4 ensimmäisen vuoden aikana luotettavuudessa ei juuri ole eroja, tosin HDD-levyjen AFR-luvut ovat hieman korkeampia. Neljännen vuoden jälkeen tekniikoissa näkyy dramaattinen ero: HDD-levyjen vikaantumiset lähtevät kasvamaan selvästi, kun taas SSD-levyissä AFR-luku pysyy noin prosentin tasolla.

Tämän datan perusteella näyttää ilmeiseltä, että SSD on luotettavampi tekniikka datan tallennukseen. Dataan voi tutustua täällä.