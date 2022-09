Pula komponenteista helpottaa

Komponenttikaupassa on edelleen monia haasteita. Autoelektroniikka kärsii Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, jossa on tehty merkittäviä määriä kaapelisarjoja. TMSC:n linjat ovat tukossa, kun Apple on varannut käyttöönsä kaiken valmistuksen. - Komponenttipula on kuitenkin helpottamassa, sanoo Mouserin markkinoinnista Euroopassa vastaava Marie-Pierre Ducharme.

Jakelijana Mouser on varautunut markkinoiden ongelmiin ennen kaikkea laajalla valikoimalla. Komponenttitoimittajia on yli 1400 ja uusia tuotteita järjestelmään listataan 8000 joka päivä. Kaikki tuotteet lähtevät maailmalle Teksasin Mansfieldissä sijaitsevasta jättivarastosta, jota on 2000-luvulla laajennettu voimakkaasti.

Kasvun ja koko logistiikan takana on kuitenkin voimakas panostaminen automaatioon. - Poimimme, pakkaamme ja lähetämme tilauksen 15 minuutissa, Ducharme kehuu.

Itse asiassa järjestelmä on niin tehokas, että pakkaamiseen on jouduttu tekemään pieni viive. Niin moni tekee tilauksen verkossa, huomaa jättäneensä jotakin pois ja soittaa perään. - Joskus asiakas soittaa, että pitäisi lisätä tilaukseen jotakin, mutta se on hankalaa, jos tilaus on jo kuriirin kyydissä matkalla Dallasin lentokentälle.

Dallasista suuret kuriiriyhtiöt lennättävät komponentin Euroopassa Pariisin Charles de Gaullen kentälle tai Stanstedtiin Lontoossa. Brexitin jälkeen Brittein saarille meneville lähetyksille piti löytää oma kuumalinja. Järjestelmä toimii ja eurooppalainen asiakas saa lähetyksensä 48 tunnin kuluessa.

Ducherme korostaa, että ison logistisen moottorin teho perustuu yhä enemmän automaatioon. Suosituimmat tuotteet sijoitetaan varastoissa nopeimmin poimittavissa. - Seuraamme komponenttiliikennettä koko ajan ja datan perusteella niiden sijainti varastoissa muuttuu säännöllisesti.

Nyt rakenteilla on taas uusi laajennus. 57 tuhannen neliömetrin kokoinen uusi varasto maksaa 78 miljoonaa dollaria. Päälle tulee automaatiolaitteita 50 miljoonalla dollarilla. - Varastoon tulee 300 000 tuotetta robottien poimittaviksi.

Ducherme nostaa Mouserin kehittämän iPack-paketointikoneen yhdeksi automaation etujen esimerkiksi. Kone tekee pakkauksen automaattisesti sen koon mukaan. Tämä säästää aikaa, mutta merkittävästi myös pahvia. Ekologisuus on tärkeä osa liiketoimintaa, jossa 60 prosenttia asiakkaista ostaa vain yhden tuotteen.

Strategia näyttää kuitenkin toimivan. Yhtiö rankataan tällä hetkellä seitsemänneksi suurimmaksi komponenttijakelijaksi. Vuonna 2020 meni rikki kahden miljardin dollarin raja, nyt ollaan jo yli kolmessa. - Näyttää, että kasvamme nyt noin miljardin vuosivauhtia, Ducherme kertoo.