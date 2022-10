Tiukempaa C++koodia RISC-V-prosessorille

Sulautettujen sovellusten suorituskyky riippuu monesta tekijästä. Yksi niistä on koodin optimointi, joka vaikuttaa sekä nopeuteen että muistinkäyttöön. RISC-V-pioneeri SiFive on nyt lisensoinut SEGGERin kirjaston oman koodinsa suorituskyvyn parantamiseen.

SiFive on lisensoinut SEGGERiltä emRun++ -kirjaston RISC-V-prosessoriensa C++-kielen optimointiin. emRun++ on kattava C++-standardikirjasto, joka on erityisesti suunniteltu ja optimoitu GCC/LLVM-pohjaisille työkaluketjuille ja sulautetuille järjestelmille. Se perustuu SEGGERin tehokkaisiin emRun- ja emFloat-ajonaikaisiin ja liukulukukirjastoihin.

SiFiven mukaan emRun++kirjasto tuottaa tiukempaa ja suorituskykyisempää koodia kuin tarjolla olevat avoimen lähdekoodin vaihtoehdot. Yhtiön tuotehallinnan johtaja Sam Groven mukaan C++:sta on tullut uudenaikaisena ohjelmointikielenä yhä tärkeämpi sulautetussa sektorissa, ja se tarjoaa kehittäjille yhä enemmän vaihtoehtoja.

SEGGER tarjoaa emRun++kirjastoa osana Embedded Studio -kehitysympäristöään. Jo aiemmin SiFiven prosessoriasiakkaat ovat käyttäneet työkaluja C-koodin kehitykseen.

emRun++ takaa nopeat toiminnot pienellä käskymäärällä, mikä mahdollistaa jopa kovien reaaliaikaisten sovellusten kirjoittamisen C++:lla. Erityisesti sulautetuille järjestelmille suunniteltu emRun++ tarjoaa keskeytysturvallisen muistinhallinnan, mikä mahdollistaa C++:n käytön keskeytyspalvelurutiineissa.