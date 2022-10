Virheet esiin RISC-V-koodista

RISC-V-pohjaisten suunnitteliújen yleistyessä myös kehittäjien työkalujen tarjonta monipuolistuu nopeaa vauhtia. Nyt saksalainen SEGGER on esitellyt USB 3.0 -pohjaisen virheenjäljityksen (trace) työkalun SiFiven RISC-V-prosessorien koodille.

J-Trace PRO mahdollistaa prosessorikoodin jatkuvan jäljityksen USB-liitännän kautta. Tämän ansiosta kohdelaitteen data nähdään reaaliajassa, mikä antaa käyttäjille syvällisen käsityksen sovellusohjelmasta. Reaaliaikainen striimaus mahdollistaa tietojen kaappauksen pitkiä aikoja ilman, että jäljitysdatan määrälle olisi raja. Tämä on ihanteellinen menetelmä koodin optimointiin ja erityisesti harvoin esiintyvien, vaikeasti toistettavien virheiden etsimiseen, SEGGER kehuu.

Yhtiön toimitusjohtaja Ivo Geilenbrüggen mukaan datan striimaus reaaliajassa on avainteknologia koodin optimointiin. - Jotkut vaativimmista asiakkaistamme, mukaan lukien omat suunnittelijamme käyttävät J-Trace PRO:ta koodin optimointiin ja todentamiseen. Olemme iloisia, että voimme tarjota tämän kokemuksen myös kehittäjille, jotka työskentelevät SiFiven RISC-V-ytimien kanssa.

J-Trace PRO mahdollistaa koodin reaaliaikaisen profiloinnin (Live Code Profiling). Työkalu ilmoittaa, mitä käskyjä on suoritettu ja kuinka usein. Näin käyttäjät voivat käsitellä ajonaikaisia ​​ruuhkia (hotspotteja) ja tunnistaa mahdollisuuksia niiden optimoimiseksi.

Lisäksi J-Trace PRO:n Live Code Coverage antaa suunnittelijoille mahdollisuuden nähdä koodin kattavuus yhdellä silmäyksellä ja näyttää, mitkä käskyt on suoritettu tai joita ei ole suoritettu. Koodin kattavuus on tärkeä testivarmentamisen kannalta. Siten koodin peittoanalyysin suorittaminen rinnakkain testipaketin kanssa osoittaa selvästi, käyvätkö sovelluksen kaikki osat läpi testin, joka on toiminnallisten testien avainelementti.

