ETNdigi: Milloin robottiauto ajaa meidät automaattisesti Helsingistä Rovaniemelle?

Robotteja käytetään yhä enemmän suorittamaan tehtäviä, joita me ihmiset pidämme tylsinä, vaarallisina tai likaisina. Robottipölynimurit auttavat meitä siivoamaan taloa, robottiruohonleikkurit pitävät ruohon siistinä ja siistinä. Samoin ajoapu on kehittynyt nopeasti ja automatisoidut ajoneuvot näkyvät yhä useammin kaduilla – tosin mukana on aina kuljettaja turvallisuussyistä.

Mitä tulee täysin itsenäiseen ajamiseen Helsingistä Rovaniemelle ilman ihmisen apua - mikä tunnetaan myös nimellä SAE Level 5 - niin en usko, että näin tapahtuu vielä pitkään aikaan. Sensible 4 on alusta asti uskonut SAE-määrityksen 4-tason etuihin: automaattiseen ajoon ilman kuljettajaa, mutta etätoiminnoilla, jotka voivat auttaa ajoneuvokantoja. Myös monet muut yritykset ovat ymmärtäneet tason 5 vaikeuden ja kääntäneet strategiansa keskittyäkseen tasolle 4, joka voi viedä meidät jo pitkälle.

Päästäksemme siihen pisteeseen, jossa meillä on tason 4 automatisoituja ajoneuvoja ilman turvakuskia, vaatii enemmän kuin vain teknologista kehitystä. Lainsäädäntöä ja määräyksiä on kehitettävä edelleen, samoin kuin ratkaisuja "arvaamattomiin tienkäyttäjiin" eli jalankulkijoille, pyöräilijöille ja ihmiskuljettajille.

Pohjimmiltaan on oltava selkeä liiketoimintamalli, jossa automaattinen ajo tarjoaa ratkaisun tosielämän ongelmaan. Automatisoidut ajoneuvot voivat nopeuttaa sähköajoneuvojen käyttöä, ne ovat polttoainetehokkaita ja tarjoavat ratkaisun monien maiden kasvavaan kuljettajapulaan. Esimerkiksi Euroopassa on 20 prosentin pula kuorma-autonkuljettajista. Uusi teknologia on usein kallista, eivätkä automatisoidut ajoneuvot, joissa on turvakäyttäjä, ole kaupallisesti kannattavia. Sen sijaan, että yrittäisivät ratkaista kaikkia haasteita kerralla, yritykset pyrkivät kohdistamaan ponnistelunsa niche-käyttötapauksiin tai segmentteihin, joissa liiketoiminnasta voi tulla kaupallisesti kannattavaa lyhyemmässä ajassa.

Sensible 4:n automatisoidun ajon ohjelmistoalusta DAWN mahdollistaa erityyppisten ajoneuvojen (kuorma-autot, pakettiautot, bussit) toiminnan itsenäisesti säällä kuin säällä. Teknologiamme on kehitetty Suomen neljän vuodenajan mukaan ja olemme toteuttaneet useita onnistuneita automatisoituja ajoprojekteja yleisillä teillä ympäri maailmaa. Viemme tuotteen nyt teollisuussegmentille, jossa suljettu ympäristö tekee siitä helposti kaupallisesti kannattavan. Suljetulla alueellakin ajamisessa on omat haasteensa, mutta olemme menestyksekkäästi ajaneet raskaalla kuorma-autolla ympäri vuoden itsenäisesti teollisuusympäristössä, joka on pölyinen, mutainen ja hiekkainen.

Suljetulta alueelta looginen seuraava askel on yleisille teille siirtyminen. Uskomme, ettö parin vuoden kuluttua DAWN kuljettaa matkustajia viimeisen kilometrin pikkubusseilla yleisillä kaduilla.

Tämä on suunnitelmamme. Ehkä jonain päivänä on tarpeeksi niche-painotteisia teknologioita, jotka yhdistyvät tason 5 automatisoiduksi ajoneuvoksi. Toisaalta tason 5 automaatiota kuvataan ihmiskunnan monimutkaisimmaksi tekniseksi suunnitteluhaasteeksi. Saatamme lopulta päästä sinnekin asti, mutta se vaatii valtavia teknologisia harppauksia. Sitä odotellessa voimme nauttia pienistä kehitysaskeleista, jotka helpottavat jo arkeamme.

Harri Santamala on suomalaisen teknologiayhtiö Sensible 4:n toimitusjohtaja ja perustaja. Santamala on yksi suomalaisen tieautomaatioekosysteemin pioneereista. Kolumni on julkaistu uudessa ETNdigi-lehdessä, joka löytyy täältä.